KOL WI: Freie lassen die Germania abblitzen, Hajduk gewinnt 7:6

WIESBADEN . Mit einem Dreier im Spitzenspiel der Kreisoberliga Wiesbaden gegen die SG Germania behauptete die Freie Turnerschaft ihre Tabellenführung (auch im Re-live des Wiesbadener Kurier zu sehen). Besonders großer Jubel herrscht bei der Spvgg. Igstadt. Der Aufsteiger feierte gegen TuS Nordenstadt seinen ersten Dreier. Ebenso Erleichterung beim SV Frauenstein, der nach drei Niederlagen in Serie Maroc bezwang. 7:6 hieß es am Ende der Partie SV Hajduk gegen TuS Medenbach.
Nach Vorarbeit von FTW-Kapitän Timur Tischer drosch Rechtsverteidiger Ajoub Boujdad den Ball in der vierten Minute volley übers Tor. Doch schnell belohnten sich die Freien vor 200 Zuschauern: Nach schnellem Angriff war Mittelstürmer Abdullah Kasilmis mit einem Flachschuss ins lange Toreck erfolgreich – 1:0 (10.). FTW-Angreifer Laurin Hake, der ein sehr starkes Spiel machte, zwang Germania-Torwart Dennis Rothenbächer zur Glanzparade (18.). Auf der anderen Seite rettete der 19-jährige und gut aufgelegte FTW-Keeper Daniel Bernstein vor Linksverteidiger Gjergj Prebreza reaktionsschnell auf der Linie (21.). „In der ersten Hälfte müssen wir 2:0 oder 3:0 führen“, hielt FTW-Coach Pollner fest.
Sein Gegenüber, Stefan Kühne, räumte ein: „Wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir mit 0:2 in die Halbzeit gehen.“ Nach Wiederbeginn prüfte Hake den SG-Schlussmann, doch gegen seinen Nachschuss war er machtlos – 2:0 (47.). Postwendend verkürzten die nun ebenso druckvoll agierenden Gäste auf 2:1 (48.): Ihr Mittelstürmer, Liga-Toptorjäger Ivan Rebic, verwandelte sicher einen Foulelfmeter. Mehr sprang für die Germania nicht mehr heraus. „Wir brauchen einfach zu viele Torchancen“, ärgerte sich SG-Trainer Kühne, der von einem verdienten Sieg der Gastgeber sprach. „Wir sind einfach nur glücklich“, resümierten zufrieden beide FTW-Trainer.
„Es war lange ein ausgeglichenes Spiel, dann aber haben wir aufgemacht und weitere Tore kassiert“, sagte FSV-Trainer Matthias Groß, der sich auch über „einen zweifelhaften Elfmeter“ zum 1:3 durch TSG-Torjäger Nabil Morchid ärgerte. „In der zweiten Halbzeit haben wir es uns gut erarbeitet und schön ausgespielt“, freute sich dagegen Max Hellwig, Trainer der 46er. Riccardo Guarino brachte die Gastgeber in Führung, ehe Rachid Quara zum Halbzeitstand traf. Per Doppelschlag erwischte Morchid die Gasteber, ehe Filippo Aiello ebenfalls doppelt erfolgreich war. Robin Niesens Treffer blieb Ergebniskosmetik.
Über eine „Top-Mannschaftsleistung“, bei der man es in einem intensiven Spiel aber auch etwas auf die leichte Schulter genommen habe, freute sich SC-Trainer Nima Khanbareh. Sein Gegenüber, Alexander Kopp, sah überwiegend ein „Spiel auf Augenhöhe“. Tore: Kevin Wagner (2), Michael Parker/Nils Kapral, Jascha Pastaa.
Gegen ersatzgeschwächte Gäste, die zu Spielbeginn nur elf Mann zur Verfügung hatten, gelang ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg. SVF-Coach Michael Klinkhammer war trotz weiterer ausgelassener Chancen zufrieden. Tore: Lars Könenberg (3), David Rossel, Clinton Asante, Fabrice Heuken/Eigentor. Gelb-Rote Karte: Salaheddine Moussaoui/50./FCM).
„Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute dominant und haben uns mit dem überfälligen Sieg endlich belohnt“, jubelte Igstadts Coach Tobias Neumann. Bei den Gästen sah Ouassim El Bouttaouni in der 66. Minute Gelb-Rot. Tore: Patrick Angelroth, Luis Miguel Gros, Anton Meyer, Eigentor.
Tag der offenen Tür in Kloppenheim: Vier Tore von TuS-Spielertrainer Manuel Ulm reichten nicht, um Zählbares mitzunehmen. „Es war ein von beiden Seiten schwaches Spiel“, räumte Ulm ein. Für sein Team trafen noch Sebastian Plettenberg und Jakob Damm. Nach 4:0-Führung und der Verletzung von Kapitäns Viktor Vuksan glich der Neuling zum 4:4 aus. „Auf dem kleinen Platz war es nicht leicht“, ärgerte sich SV-Übungsleiter Milan Pavlicic insbesondere über Gegentore nach Einwürfen. SV-Tore: Ivan Boras (2), Luka Maric (2), Zenin Zenovic, Nikula Belanovic.
„Eine läuferisch und kämpferisch starke Teamleistung“, spendete 06-Trainer Roberto D‘ Angelo vor allem Kevin Kierek, Marco Knabe, Anas Koury und Louis Stumpf ein Sonderlob. Das Tor des Tages schoss Zekaryas Endale nach von Torwart René Sehl abgewehrtem Ball per Abstauber.