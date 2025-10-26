KOL WI: Freie lassen die Germania abblitzen, Hajduk gewinnt 7:6

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nach Vorarbeit von FTW-Kapitän Timur Tischer drosch Rechtsverteidiger Ajoub Boujdad den Ball in der vierten Minute volley übers Tor. Doch schnell belohnten sich die Freien vor 200 Zuschauern: Nach schnellem Angriff war Mittelstürmer Abdullah Kasilmis mit einem Flachschuss ins lange Toreck erfolgreich – 1:0 (10.). FTW-Angreifer Laurin Hake, der ein sehr starkes Spiel machte, zwang Germania-Torwart Dennis Rothenbächer zur Glanzparade (18.). Auf der anderen Seite rettete der 19-jährige und gut aufgelegte FTW-Keeper Daniel Bernstein vor Linksverteidiger Gjergj Prebreza reaktionsschnell auf der Linie (21.). „In der ersten Hälfte müssen wir 2:0 oder 3:0 führen“, hielt FTW-Coach Pollner fest.

Sein Gegenüber, Stefan Kühne, räumte ein: „Wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir mit 0:2 in die Halbzeit gehen.“ Nach Wiederbeginn prüfte Hake den SG-Schlussmann, doch gegen seinen Nachschuss war er machtlos – 2:0 (47.). Postwendend verkürzten die nun ebenso druckvoll agierenden Gäste auf 2:1 (48.): Ihr Mittelstürmer, Liga-Toptorjäger Ivan Rebic, verwandelte sicher einen Foulelfmeter. Mehr sprang für die Germania nicht mehr heraus. „Wir brauchen einfach zu viele Torchancen“, ärgerte sich SG-Trainer Kühne, der von einem verdienten Sieg der Gastgeber sprach. „Wir sind einfach nur glücklich“, resümierten zufrieden beide FTW-Trainer.