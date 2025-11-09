Spielabbruch im KOL-Topspiel zwischen Gräselberg und Delkenheim. – Foto: Timo Babic (Symbolfoto)

KOL WI: Affenlaute? Abbruch beim Topspiel Partie zwischen SC Gräselberg und dem FV Delkenheim wird nach 25 Minuten abgebrochen +++ Hajduk überrascht Freie Turner +++ Wilder Ritt in Kastel Verlinkte Inhalte KOL Wiesbaden Kastel 06 Nordenstadt Frauenstein Kastel 46 + 11 weitere

WIESBADEN. Spielabbruch in der Kreisoberliga Wiesbaden: Die Spitzenpartie zwischen dem SC Gräselberg und dem FV Delkenheim auf dem teils aufgeweichten Hartplatz am Kallebad brach Schiedsrichter Yassine Luariache vor rund 80 Zuschauern in der 25. Spielminute beim Stand von 0:1 (Eigentor/9. Minute) ab. „Rassismus“ nannte der Referee als Grund. Die weiteren Hintergründe lest ihr im plus-Artikel des Wiesbadener Kurier.

Wichtige Punkte für die 08er im „Sechspunktespiel“ um den Klassenerhalt. Mann des Tages: Der 34-jährige Stürmer Riccardo Guarino der sein Team mit einem Hattrick in Front schoss und in der Vorsaison noch in der Abwehr stand. Den Sack zu machte Robin Niesen. „Absolut verdient“, jubelte FSV-Coach Matthias Groß. „Die Tore fielen zu den richtigen Zeitpunkten und endlich haben wir uns belohnt", äußerte er begeistert.

„Wir hatten sechs Ausfälle“, bewertete Sonnenbergs Trainer Alexander Kopp den „absolut verdienten Sieg“ deshalb umso höher. Mit dem 2:0 durch Hendrik Bednarz nach Wiederbeginn (55.) seien die Zeichen in der überaus fairen Partie mit lediglich einer Gelben Karte für die Gäste endgültig auf Sieg gestellt worden, freute er sich. Weitere Tore: Aleksandar Vukovic (2), Mesut Havan, Ufuk Seyfi.

„Wir haben der Germania das Leben schwer gemacht“, sagte Igstadts Trainer Tobias Neumann, der auch drei Spieler aus der zweiten Mannschaft positiv hervorhob, nicht ohne Stolz. Immerhin hatte seine Mannschaft aus den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt und befinde sich weiter im Aufwind", strich er heraus. Es trafen Denis Haas für die Platzherren zum Anschlusstreffer und Kapitän Ivan Rebic (2) beim Favoriten.

Durch zwei Freistoßtore durch Jan Schmidt und Tawfeeq Johnson, der später auch zum 1:3 traf, ging der Spitzenreiter von der Lahnstraße in Führung. „Wir haben aber an uns geglaubt“, freute sich SV-Trainer Milan Pavlicic über den Anschlusstreffer von Filip Parlov sowie die beiden späten Tore von Christian Zizak und Kapitän Ivan Boras, die seinem Team noch ein Remis retteten. Zenin Zenovic (Hajduk) sah allerdings kurz vor Schluss dem Roten Karton. „So ein hektisches Spiel habe ich lange nicht mehr gesehen“, atmete Pavlicic tief durch.