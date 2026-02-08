KOL: Weinbach redet nicht um heißem Brei herum Die Tvgg Lorsch stellt in der Kreisoberliga einige Bestmarken auf +++ Wer in der neuen Saison Trainer wird, ist aber noch nicht geklärt von Redaktion · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Thomas Leipert (am Ball) hat sich zum Top-Torjäger der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße gemausert. Für Spitzenreiter Tvgg Lorsch erzielte er bislang 18 Treffer, einen davon beim Derbysieg gegen den SC Olympia (in blau Yannick Ulpins). Foto: Dagmar Jährling

Lorsch (net/ü). Die Turnvereinigung Lorsch ist in der Kreisoberliga zur Winterpause das Maß aller Dinge, führt mit sechs Zählern Vorsprung auf den Tabellenzweiten Eintracht Bürstadt das Klassement an, stellt sowohl die beste Abwehr (20 Gegentore) wie auch den besten Angriff (56 Treffer). Der Aufstieg in die Gruppenliga ist das erklärte Ziel der Turner.

Anspruch und Wirklichkeit: Trainer Martin Weinbach hatte seiner Mannschaft im Vorfeld durchaus zugetraut, um die Spitze mitspielen zu können. Dass sein Team aber eine so überzeugende Runde spielt, kommt auch für ihn überraschend, weiß aber auch um die Gründe: „Wir haben eine gute Sommervorbereitung hingelegt, blieben von einer größeren Verletztenmisere verschont und konnten mit den Verpflichtungen von Dominik Melzer und Lasse Lulei zwei echte Glücksgriffe tätigen. Das alles führt dann dazu, dass wir auf Platz eins überwintern dürfen."

Was war gut? Neben der spielerischen Weiterentwicklung fällt besonders die Tatsache auf, dass die Turner plötzlich viele Tore schießen - und das sogar, wenn die eigentlich eingeplanten Stürmer wie Philipp Dewald und Vladislaw Murshel ausfallen. Thomas Leipert führt mit 18 Treffern doch ein wenig überraschend die Torjägerliste der Liga an. „Wir mussten nach den Ausfällen von Philipp und Vladi improvisieren und haben aus der Not eine Tugend gemacht. Thomas musste ins Sturmzentrum rücken und hat hier absolut überzeugt. Dazu kommt, dass auch Alexander Reimund echte Abschlussqualitäten offenbart hat, so dass wir auch für mich ein wenig überraschend den besten Sturm der Liga stellen“, freut sich der Coach. Was geht besser? Echte Schwachpunkte sind bislang keine aufgetreten, in den letzten Spielen vor der Winterpause hat es aber ein wenig an der Spritzigkeit und Frische gefehlt. „Grundsätzlich bin ich mit den Vorstellungen meiner Mannschaft zufrieden, doch gerade in den Spielen vor der Winterpause haben wir uns aber ein wenig schwergetan, haben zum Beispiel gegen die FSG Bensheim nur mit viel Glück gewonnen oder gegen die Flockis verdient verloren. Das war zum einen eine Kopfsache, zum anderen waren wir da aber auch konditionell nicht mehr in der allerbesten Verfassung“, weiß Weinbach um die Baustellen.