KOL: Weiland passt zur Eintracht

Bürstadt. Eintracht Bürstadt hat eine ordentliche Vorrunde gespielt. Die Mannschaft von Trainer Dennis Weiland steht in der Kreisoberliga auf Tabellenplatz zwei. Mit ihr ist in Sachen Aufstiegskampf wohl zu rechnen.

Anspruch und Wirklichkeit: Im Topf der Aufstiegs- und Meisterschaftsfavoriten war die Eintracht vor der Saison eigentlich nicht. Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter, sagt denn auch: „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir auf Rang zwei überwintern, hätte ich das nicht geglaubt. Aber wir haben wirklich eine bislang sehr ordentliche Saison gespielt, und die Jungs haben sich die Platzierungen verdient.“ Die Bürstädter haben 35 Punkte in 17 Partien geholt und liegen damit sechs Zähler hinter Spitzenreiter Tvgg Lorsch.

Was geht besser? „Wir haben gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte zu viele Punkte unnötig liegengelassen“, sagt Bajrami. Warum? „Ich glaube, dass es ein Mentalitätsproblem ist. Die Einstellung hat in diesen Partien nicht so gestimmt. Daran müssen wir arbeiten. Zum Vergleich: Wir haben gegen die Topmannschaften in der Liga bis auf die Tvgg Lorsch alle geschlagen.“

Was war gut? „Wir sind mit der Arbeit von Trainer Dennis Weiland sehr zufrieden“, sagt Bajrami: „Wir haben noch nicht speziell über eine Vertragsverlängerung gesprochen, aber ich glaube, dass es schon nicht schlecht aussieht, dass Dennis auch in der Saison 2026/27 unser Trainer ist.“ Das Torverhältnis von 47:23 zeigte, dass die Eintracht sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bislang sehr gute Leistungen gezeigt hat. Spielerisch gehörten die Bürstädter zu den besten Teams der Liga. Bester Torschütze der Eintracht war Miron Hasanaj mit 13 Treffern.

"Wir freuen uns auf Glent"

Wer kommt? Einen Neuzugang für die Restrunde kann Bajrami schon vermelden: Der 19 Jahre alte Glent Morina wechselt vom rheinhessischen Bezirksligisten SV Horchheim in den Ried. „Er ist für die Außenbahn bei uns geeignet, kann aber auch viele andere Positionen spielen. Er ist ein junger Spieler, aber daher auch die Zukunft“, sagt Bajrami, der betont: „Er macht unseren Kader, der schon sehr gut ist, qualitativ noch breiter, wir freuen uns auf Glent“.

Wer geht? Derzeit ist noch nicht bekannt, ob ein Spieler die Eintracht im Winter verlässt. „Es finden noch Gespräche statt. Es könnte gut sein, dass sich das Spielerkarussell noch dreht. Da müssen wir die nächsten Wochen mal abwarten“, sagt Flamur Bajrami.

Wer wird Meister, wer steigt ab? „Ich denke, es sind vier Teams, die um die beiden ersten Tabellenplätze kämpfen“, sagt Bajrami und macht klar: „Das ist die Tvgg Lorsch, die richtig stark ist, wir, Olympia Lorsch und die SG Unter-Abtsteinach, die man nie außer Acht lassen darf. Die SG hat ja auch noch zwei Nachholspiele.“ Der Sportliche Leiter der Bürstädter betont in Sachen Abstieg: „Ich fand, dass die Qualität der Teams im unteren Tabellenbereich gar nicht so schlecht war. Aber die FSG Bensheim wird es wohl schwer haben, wobei ich nicht weiß, was dort in der Winterpause noch passiert.“

Wo landet die Eintracht am Ende? „Wir sind mit den drei anderen Teams der oben mit dabei im Kampf um die vorderen Plätze. Mal schauen, wichtig sind sicherlich die ersten Partien nach der Winterpause. Da solle man gut herauskommen“, sagt Bajrami.