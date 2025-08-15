Michele Rodemer und die SSV Brensbach erwarten die nächste Standortbestimmung in der Kreisoberliga. Foto: Guido Schiek

KOL: Wechselbad der Gefühle für SSV Brensbach Spektakulärer Sieg und bittere Last-Minute-Niederlage liegen hinter der SSV Brensbach

ODENWALDKREIS. Wenn am Sonntag (15 Uhr) der Zweite der Kreisoberliga, der TSV Günterfürst, beim starken Aufsteiger SSV Brensbach gastiert, sieht die Kreisoberliga „In der Kehl“ ein echtes Spitzenspiel. In dem jedes Resultat möglich erscheint.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Was war da für ein Auftakt für Brensbach: 7:1 gegen Bad König/Zell: „Wir haben ein fulminantes Spiel hingelegt“, sagte SSV-Cheftrainer Michele Rodemer und kommentierte weiter: „Wir waren läuferisch besser und engagierter in den Zweikämpfen. Haben mit unseren Diagonalbällen schnell über die Außen spielen können. Vor allem unser Offensivspiel funktionierte.“ Das 1:2 in Steinbach war für Rodemer sehr bitter: In der vierten Minute der Nachspielzeit glückte der TSG der Siegtreffer. „Zuvor hätten wir unsere Chancen einfach nur gründlicher herausspielen müssen und so war es eben ein abgefälschter Schuss, der in unserem Tor landete und alles entschied.“

Gegen Günterfürst wird es schwer für die SSV: „Die haben zweimal einen Rückstand gedreht, viel Qualität, starke Moral und gute Stimmung in der Mannschaft, das macht es für uns nochmal so schwer. Rodemer bekommt auch einen personell größeren Handlungsspielraum. Gleich fünf Spieler, die noch gegen Steinbach fehlten, stehen wieder zur Verfügung. „Günterfürst ist der Favorit, aber wir haben keine Furcht. Sogar der Belag könnte ein gewichtiger Faktor werden", so Rodemer. „Wir rechnen mit einem schweren Auswärtsspiel. Die SSV verfügt über richtig Qualität. Es wird auf die Kleinigkeiten ankommen, besonders im Umschaltverhalten könnte ein Schlüssel zum Erfolg liegen, denn die SSV ist gerade im Umschaltspiel gefährlich. Ich freue mich schon auf das Wiedersehen mit den Brensbachern", sagt Oliver Naas von den Gästen. So., 17.08.2025, 15:00 Uhr SSV Brensbach Brensbach TSV Günterfürst Günterfürst 15:00

Bereits am heutigen Freitag muss Tabellenführer TSV Höchst bei der SG Mosbach/Radheim (19 Uhr) antreten. Auch wenn der Start der Mosbacher nicht der glücklichste war, dennoch verfügt der Kader der Dieburger über ein starkes Potenzial. Nicht viel besser geht es der SG Rimhorn/Neustadt, die auf den FV Eppertshausen (19.30) trifft. Die Mannschaft aus der Rödermark hält auf dem Platz zusammen, kann sehr stark über den Kampf kommen. Den Rimhornern sollte aber die Mentalität des FVE entgegenkommen, gehört die neue SG doch zu den lauf- und kampfstärksten Formationen.

SG Bad König/Zell will Start vergessen machen Am Sonntag laufen, neben dem Top-Spiel Brensbach gegen Günterfürst, noch vier Spiele mit Odenwälder Beteiligung. Die TSG Steinbach ist zu Hause nicht zu unterschätzen, auch wenn mit der Hassia Dieburg einer der torgefährlichen Mannschaften anreist. Diese Begegnung findet bereits am Samstag um 15 Uhr in Steinbach statt. 4:12 Tore aus den ersten beiden Spielen sind kein Debakel. In dieser Trainingswoche war es wichtig, dass die SG Bad König/Zell wieder regeneriert und neues Selbstvertrauen aufbaut. Bei Aufsteiger TS Ober-Roden II sollte die SG Bad König/Zell (13 Uhr) ihren ersten Saisonsieg anstreben. Ein wieder unangenehmes Auswärtsspiel bei der KSG Georgenhausen erwartet der TV Fränkisch-Crumbach (15 Uhr). Und dann ist da noch der SV Lützel-Wiebelsbach, der bei Aufsteiger Viktoria Urberach (15 Uhr) auf drei Zähler hofft.

Morgen, 15:00 Uhr TSG Steinbach Steinbach SC Hassia Dieburg SC Hassia 15:00