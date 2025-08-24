SKG Walldorf-Coach Bülent Öztürk legt aus privaten Gründen sein Traineramt nieder. Foto: Fupa/Sarah Tielicke

KOL: Walldorfs Bülent Öztürk hört auf Nach 0:0 gegen Olympia Biebesheim gibt SKG-Coach private Gründe für Rückzug an +++ Goddelau trifft sechsfach in der Kreisoberliga Verlinkte Inhalte KOL DA/GG FC Gencler SKG Walldorf Büttelborn II Groß-Gerau II + 14 weitere

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 6:2-Erfolg über den VfR Groß-Gerau verbesserte sich der TSV Goddelau in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau auf den achten Rang. Die weiteren Teams aus dem Kreis Groß-Gerau SKV Büttelborn (1:6 bei SV Germania Eberstadt) und Genclerbirligi Bischofsheim (0:2 bei SV Hellas Darmstadt) blieben ohne Erfolg. Die Partie zwischen SKG Walldorf und SV Olympia Biebesheim endete torlos. Nach Spielende gab der Walldorfer Trainer Bülent Öztürk bekannt, dass er aus privaten Gründen das Traineramt nicht mehr ausführen kann.

In den ersten 45 Minuten konnte Groß-Gerau die Begegnung ausgeglichen gestalten und führte zweimal, was Goddelau jeweils ausgleichen konnte. Mit entscheidend für den Spielverlauf war, dass die Riedstädter unmittelbar vor der Pause den Führungstreffer erzielten. Mit dem vierten Treffer war die Partie entschieden. Während die Gastgeber befreit aufspielten, brach das junge Groß-Gerauer Team ein. Ein Sonderlob verteilte TSV-Abteilungsleiter Ruben Kiroff an Nachwuchstalent Nick Leon Schuchmann, der bester Spieler der Partie war. „Wir haben Wiedergutmachung gezeigt und verdient gewonnen“, so Kiroff. Tore: 0:1 Sener (1.), 1:1, 6:2 Schuchmann (8., 90.), 1:2 Raiss (14.), 2:2 Klink (34.), 3:2, 5:2 Maul (45., 77), 4:2 Pfaff (66./Foulelfmeter).

In einer Begegnung mit wenigen Torchancen verdiente sich Biebesheim das Unentschieden. „Biebesheim hatte ein Chancenplus“, gab Oliver Süss, Sportlicher Leiter der Hausherren, zu. Beide Mannschaften blieben aber ohne gute Einschussmöglichkeiten, sodass das torlose Unentschieden das gerechte Ergebnis war. Während Biebesheim vor der Pause die aktivere Elf war, konnte Walldorf trotz neun Ausfällen nach dem Seitenwechsel besser mitspielen. Nach Spielende wurde, wie bereits erwähnt, bekannt, dass SKG-Trainer Bülent Öztürk aus privaten Gründen sein Traineramt aufgeben muss. SKV Büttelborn II gegen Spitzenreiter bemüht

Vor allem nach der Pause konnte sich Eberstadt entscheidend absetzen. Im ersten Abschnitt konnte Bütttelborn die Partie noch offen gestalten. Im zweiten Abschnitt setzte sich die spielerische Klasse der Eberstädter durch und sie verdienten sich den deutlichen Erfolg. Büttelborn zeigte sich bemüht, konnte aber den verdienten Sieg des Spitzenreiters nicht in Gefahr bringen. Trotz des klaren Erfolgs sahen die Gastgeber noch einiges, was in den kommenden Wochen besser werden muss. Tore: 1:0, 3:1, 5:1, 6:1 Köllhofer (14., 51., 71./Foulelfmeter, 90.+1), 1:1 Shala (26.), 2:1 Rau (29.), 4:1 Austen (54./Eigentor). Genclerbirligi macht es Hellas Darmstadt schwer