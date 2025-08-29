Kevin Seiler (links) und der TSV Höchst wollen auch bei der SG Rimhorn/Neustadt punkten. Archivfoto: Joaquim Ferreira

KOL: Vorfreude auf das Unterzent-Derby Spitzenreiter TSV Höchst muss zur SG Rimhorn/Neustadt +++ TSG Steinbach peilt den vierten Sieg an

Odenwaldkreis. Der TSV Höchst ist derzeit in der Kreisoberliga das Maß aller Dinge. Der Gruppenliga-Absteiger gewann alle vier Spiele und erzielte dabei 12:2 Tore. Die umgebaute Hintermannschaft funktioniert und gibt dem Team von Trainer Christian Stapp die Stabilität, die sie für die gezeigten Vorstellungen benötigte. Die nächste Prüfung wartet am Sonntag bei der ebenfalls gut gestarteten SG Rimhorn/Neustadt (Anstoß 15 Uhr).

Für den neuen Höchster Coach, der in der Vorsaison noch zum Trainerteam der Rimhorner gehörte, war es Auftaktprogramm, das nicht ohne war: „Besonders die Auswärtsspiele, die wir bestritten haben, hat meine Mannschaft dominant gespielt", meint Stapp. Ausgangspunkt war eine gute Vorbereitung. Im Training habe die Mannschaft eine tragfähige Basis gelegt. In der Offensive ist der TSV nach wie vor qualitativ gut und breit aufgestellt. Dass die Mannschaft so auftritt wie zuletzt beim 4:0-Erfolg bei der SG Mosbach/Radheim, einer der Aufstiegskandidaten, ist schon ein starkes Signal. „Wir haben in Radheim immer zur richtigen Zeit die Tore gemacht, gegen eine gute Umschaltmannschaft, gegen die wir alles konsequent wegverteidigt haben", kommentiert der Coach die überzeugende Vorstellung seiner Schützlinge. Deutlich enger war es zuletzt gegen den FV Eppertshausen. „Da haben wir den Gegner zu lange am Leben gelassen. Eigentlich müssen wir vorentscheidend auf 3:1 und 4:1 stellen. Das 2:1 war vielleicht nicht ganz so souverän."

Das Unterzent-Derby bei der SG Rimhorn/Neustadt ist für Christian Stapp noch einmal ein völlig anderes Kaliber. Die Rimhorner kommen stark über den Kampf und die Laufbereitschaft. Beim Seckmaurer Wochenturnier musste Höchst nach dem 3:3 über das Elfmeterschießen gehen und siegte schließlich. „Unser Gegner ist eine erfahrene Truppe, sie spielt schon lange zusammen und verfügt über einige torgefährliche Zielspieler“, sagt der Trainer, dem auch bewusst ist, dass nicht viele Mannschaften in Rimhorn gewinnen werden. Letztlich muss der TSV dort von Beginn an die Zweikämpfe konsequent annehmen. Doch Stapp ist zuversichtlich, weil seine Mannschaft noch immer die Schnelligkeit und Intensität aus der Gruppenliga in die Kreisoberliga transportiert.

Die TS Ober-Roden II musste zuletzt kräftig beim 1:5 gegen die TSG Steinbach einstecken. Die Ausgangslage spricht für die Günterfürster, auch wenn die Mannschaft beim 1:4 gegen Hassia Dieburg enttäuschte. Defensiv stellt Günterfürst eine starke Organisation, die die Ober-Rodener Reserve in den Griff bekommen sollte.

Der TV Fränkisch-Crumbach hat bislang nur eines von vier Spielen verloren. Die Gersprenztaler überzeugten dabei mit einer gefestigten Spielanlage und Zweikampfstärke. Gute Eigenschaften, um auch bei Hassia Dieburg erfolgreich zu sein.

Die SG Bad König/Zell musste bereits 21 Gegentreffer hinnehmen – Ligarekord. In der Kurstadt müssen mehrere Spieler auf Schlüsselpositionen ersetzt werden. Der Umbau und die Feinabstimmung benötigen ganz einfach Zeit. Beim FV Eppertshausen dürften die Kurstädter wieder einen Schritt vorankommen. Ob es für etwas Zählbares reicht, wird auch über die Tagesform entschieden.