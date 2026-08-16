KOL: Viktoria Dieburg hält dem Druck des TSV Günterfürst stand

Dieburg-Odenwald. In der Kreisoberliga hat die TSG Steinbach im Odenwald-Derby einen 7:0-Kantersieg gegen den TV Fränkisch-Crumbach eingefahren. Auch die SSV Brensbach hatte gegen Aufsteiger SG Sandbach wenig Mühe und kam zu einem deutlichen 5:1-Erfolg. Dagegen kam der TSV Günterfürst bei Aufsteiger Viktoria Dieburg nicht über ein Remis hinaus. Aufsteiger SG Ueberau wehrte sich mit Kräften bei Gastgeber FV Eppertshausen, unterlag am Ende jedoch deutlich mit 2:5.
Nach dem Aus im Kreispokal unter der Woche, als die TSG beim FSV Erbach glatt mit 0:4 unterlag, zeigte Steinbach die richtige Reaktion. Gegen die durchweg überforderten Gäste aus Fränkisch-Crumbach sorgte der Doppelschlag von Gsirijan (8.) und Vlahov (10.) schnell für klare Verhältnisse. Die Gäste mühten sich zwar um einen geordneten Spielaufbau, doch baute Steinbach viel Druck auf. Der Erfolg stellte sich mit den weiteren Toren von Cutura (22.) und Uysal (27.) ein, womit die Partie bereits zur Pause entschieden war. Danach war der TV um Schadenbegrenzung bemüht, doch nützte das nichts, weil Steinbach nicht zurückschaltete. Cutura (51.) und Vlahov (74./78.) sorgten den klaren Sieg.
Mit dem schnellen 1:0 von Lüder (6.) hatte Brensbach sein Pulver zunächst verschossen. Sandbach zeigte sich in der Offensive aber harmlos, sodass Brensbach in der Abwehr kaum gefordert wurde. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte El Fahfouhy auf 2:0 erhöhen. Auch wenn die Gäste mit guten Vorsätzen aus der Kabine kamen, hatten sich diese schnell erledigt weil Lüder (47.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhte, womit das Spiel vorzeitig entschieden war. Dennoch versuchte die SG, zum Anschlusstreffer zu kommen. Die entstehenden Räume nutzte Brensbach dann, um weitere Treffer zu erzielen. Lüder (60.) und Windeck (64.) erhöhten auf 5:0, womit sich Brensbach zufriedengab und zurückschaltete. Schadt (90.) verküzte.
Bis zur ersten Trinkpause war für Eppertshausen die Welt noch in Ordnung, weil Philipp Christoph (6.) und Schneider (16.) ein 2:0 vorgelegt hatten. Danach aber verlor der FVE den Faden, Aufsteiger Ueberau glich Beck (31.) und Kurz (38.) aus. Einige Umstellungen zur Pause sorgten dafür, dass der FVE wieder die Kontrolle übernahm. Der Lohn war das 3:2 von Christoph (62.), das den Ueberauer Widerstand dann auch brach. Christoph (73.) und Schröter (85.) erhöhten für Gastgeber.
Eine böse Überraschung erlebte Lützel-Wiebelsbach gegen eine Georgenhäuser Elf, die mit ihren Mitteln zum Erfolg kam. Dabei sah es bis in die zweite Spielhälfte nach einem Remis aus, weil beide Mannschaften nur zu wenigen Tormöglichkeiten kamen. Als nach dem Wiederanpfiff Gröger (61.) zum 1:0 für die Gäste traf, mühte sich der SV vergeblich um den Ausgleich.
Günterfürst hatte über weite Strecken die Spielkontrolle, Aufsteiger Dieburg aber unter dem Strich die besseren Tormöglichkeiten. Vogt (28.) hatte die Viktoria in Führung gebracht, Schwinn (35.) für den Ausgleich gesorgt. Nach der Pause hielt Dieburgs Abwehr dem Druck der Gäste erfolgreich stand während die Offensive einige gute Torchancen nicht nutzen konnte.