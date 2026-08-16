KOL: Viktoria Dieburg hält dem Druck des TSV Günterfürst stand

Mit dem schnellen 1:0 von Lüder (6.) hatte Brensbach sein Pulver zunächst verschossen. Sandbach zeigte sich in der Offensive aber harmlos, sodass Brensbach in der Abwehr kaum gefordert wurde. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte El Fahfouhy auf 2:0 erhöhen. Auch wenn die Gäste mit guten Vorsätzen aus der Kabine kamen, hatten sich diese schnell erledigt weil Lüder (47.) unmittelbar nach dem Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhte, womit das Spiel vorzeitig entschieden war. Dennoch versuchte die SG, zum Anschlusstreffer zu kommen. Die entstehenden Räume nutzte Brensbach dann, um weitere Treffer zu erzielen. Lüder (60.) und Windeck (64.) erhöhten auf 5:0, womit sich Brensbach zufriedengab und zurückschaltete. Schadt (90.) verküzte.