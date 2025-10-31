KOL: Vier Punkte auf dem Starkenburgia-Speiseplan

Bergstraße. In der Kreisoberliga Bergstraße läuft es bei Starkenburgia Heppenheim richtig gut. Der Aufsteiger feierte mit dem 3:1 am vergangenen Wochenende gegen den FV Biblis seinen vierten Sieg im fünften Spiel und den zweiten Dreier in Folge. „Biblis war der erwartet starke Gegner, unbequem zu bespielen. Aber die Mannschaft hat das angenommen und sich immer weiter gesteigert, sodass sie einen letztlich absolut verdienten Sieg einfahren konnte“, findet Trainer Christian Schmitt. Mit 19 Punkten stehen die Heppenheimer auf dem achten Tabellenplatz, treten am Sonntag, 14.30 Uhr, beim FC Alemannia Groß-Rohrheim an, der zuletzt ebenfalls steigende Tendenz zeigte.

„Das wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Groß-Rohrheim hat in Urso einen überragenden Spieler, in der Offensive sind sie sehr gut besetzt, da müssen wir aufpassen“, sagt Schmitt, der aus dem Spiel am Sonntag und aus der Partie in der folgenden Woche gegen Reichenbach insgesamt gerne vier Punkte hätte.

Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen. Spitzenreiter Tvgg Lorsch erwartet um 14.30 Uhr den Ligazweiten Eintracht Bürstadt. Beide Mannschaften trennen nur drei Punkte. „Alle sind fit, wir freuen uns riesig auf das Spiel“, sagt Flamur Bajrami, Sportlicher Leiter und Spieler der Eintracht. Dass die Tvgg ganz oben steht, ist für Bajrami keine große Überraschung: „Die hatte ich neben der SG Unter-Abtsteinach schon vor der Runde auf der Liste. Sie spielen sehr kontrolliert, und vorne haben sie bärenstarke Stürmer.

Die Eintracht hatte vor der Saison auch die Top fünf angepeilt. „Wir hatten im letzten Winter einen neuen Trainer, der hat einen kleinen, jungen Kader übernommen. Im Sommer haben wir uns mit erfahrenen Spielern verstärkt, die die Jungen unterstützen sollten, Dass das schon so gut klappt und wir noch kein Spiel verloren haben, überrascht uns“, sagt der Sportliche Leiter, der betont: „Offensiv mache ich mir derzeit keine Sorgen, wir müssen hinten stabil stehen und die Offensive der Tvgg in den Griff kriegen.“

Auf der anderen Seite ist Tvgg-Coach Martin Weinbach voll des Lobes: „Ich habe die Eintracht mehrere Male beobachtet und war immer begeistert.“ Da habe sich auch aufgrund der Sommerzugänge eine „echte Spitzenmannschaft“ formiert. „Wir müssen einen richtig guten Tag erwischen, wenn die Punkte in Lorsch bleiben sollen“, so Weinbach.