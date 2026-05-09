KOL: Viel Gesprächsbedarf beim VfL Birkenau

"Das interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Wir müssen auf uns schauen", sagt Trainer Daniel Hahn, der nach dem 0:2 bei Schlusslicht FSG mächtig angefressen war. Nach der Partie gab es beim VfL viel Gesprächsbedarf. "Wir haben einen anderen Anspruch", sagt Hahn: "Klar ist der Abstieg jetzt kein Thema mehr, aber so eine Saison müssen wir ganz schnell vergessen." Im Derby zu Hause am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Unter-Flockenbach II sind die Birkenauer Außenseiter.

Für Ron Hachenberger, den Noch-Trainer des SV Lörzenbach und zukünftigen Coach der neuen SG Lörzenbach/Mitlechtern, war der Zusammenschluss "das einzig Logische". Er macht sich aber nichts vor: "In beiden Teams wird es Abgänge geben. Dennoch hoffe ich, dass wir eine Saison spielen, in der wir nicht immer an den Abstieg denken müssen." Zuletzt kassierte der SVL eine 2:9-Heimpleite gegen Aufstiegsaspirant Olympia Lorsch. "Wir hatten massive Personalprobleme, ich musste ja Spieler an die Reserve abgeben. Bei Lorsch lief dann alles, bei uns nicht viel", sagt Hachenberger. Am Sonntag geht es für den Zwölften um 15.15 Uhr zum nächsten Aufstiegsaspiranten: Eintracht Bürstadt ist gegen die Lörzenbacher klarer Favorit. "Die Eintracht ist für mich noch besser als Olympia Lorsch", so der Coach, der weiter die zweite Mannschaft, die ja um dem Verbleib in der C-Liga kämpft, unterstützen will.