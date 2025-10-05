KOL: VfR II triumphiert im Derby

Musab Sener (Mitte) steuerte zwei Treffer zum 6:2-Derbysieg des VfR Groß-Gerau II gegen Büttelborn bei Archivfoto: Uwe Krämer

Büttelborn. Mit einem 6:2-Erfolg im Derby bei der SKV Büttelborn II setzte der VfR Groß-Gerau II im Abstiegskampf der Kreisoberliga nach zuletzt klaren Niederlagen ein Lebenszeichen und verließ die direkten Abstiegsränge. Wichtige Erfolge errangen auch SV Olympia Biebesheim (3:2 gegen Genclerbirligi Bischofsheim) und TSV Goddelau (4:1 gegen Darmstädter TSG 1846). Neuer Tabellenletzter ist Aufsteiger Genclerbirligi Bischofsheim. Das Schlusslicht (am Mittwoch gegen die SG Arheilgen) und der TSV Goddelau (am Donnerstag gegen den SV Erzhausen) sind bereits unter der Woche wieder im Einsatz. Bei Groß-Gerau II zeigte Eigengewächs Daniele Buccolino, welches Talent er besitzt.

Mit einer besseren Leistung gegenüber den vergangenen Wochen verdiente sich Groß-Gerau den Derby-Erfolg. "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft", freute sich Trainer Hakan Tutkun. Nach der frühen Führung verpassten die Gäste den zweiten Treffer, ehe Büttelborn die Partie zur Pausenführung drehte. Im zweiten Abschnitt war Groß-Gerau das überlegene Team und nutzte die Fehler der Gastgeber konsequent aus. "Wir haben zur Zeit keine KOL-taugliche Mannschaft. Neben der Trainingsbeteiligung stimmt auch die Einstellung nicht", war SKV-Trainer Abedin Reqica bedient. Beim Sieger kamen die A-Jugendlichen Viktor Barac, Daniele Buccolini sowie Emanuel Gabriel Crop aus der dritten Mannschaft zum Einsatz. Vor allem Buccolino trumpfte mit zwei Toren auf und war von Büttelborn nicht zu halten. Tore: 0:1 El Hatri (8.), 1:1, 2:1 Zariouh (34., 42.), 2:2, 2:5 Buccolino (47., 81.), 2:3 Mathes (55.), 2:4, 2:6 Sener (65., 86.). Gelb-Rote Karte: Noah Lehnert (70./Büttelborn).

Erst in der Nachspielzeit sorgte Torjäger Pascal Michel für den wichtigen Siegtreffer. Die Hausherren zeigten auf Rasenplatz eien große kämpferische Leistung, wie Trainer Christopher Bohland lobte. Die Bischofsheimer erwiesen sich als starker Gegner und zeigten eine wesentliche bessere Leistung, als die jüngste Niederlage vermuten ließ. "Wir hatten heute den größeren Willen. Es war ein später, aber verdienter Dreier", so Bohland. Nachdem Biebesheim bei den letzten Niederlagen zwar spielerisch überzeugte, aber keine Punkte holte, zeigte das Team diesmal einen großen Kampf. "Unsere Spieler haben sich endlich belohnt", war Bohland erleichtert. Tore: 1:0 Mouratidis (15.), 1:1, 2:2 Tanis (30., 65.), 2:1 Frisch (46.), 3:2 Michel (90.+3).