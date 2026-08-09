KOL: VfL, Reichenbach und Rohrheim marschieren Sowohl Birkenau als auch die SG und die Alemannia feiern nach ihren Auftaktsiegen weitere Erfolge +++ Torloses Remis zwischen Biblis und der FSG Bensheim +++ FC07 Bensheim landet den ersten Dreier. von Redaktion · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

Eigentlich nur wenig Grund zum Hadern hatte der FC 07 Bensheim (Florian Budimir) beim 4:1 gegen Lindenfels. Foto: Mara Wolf

Bergstraße (fran/bore/ fred/ü). Beide Mannschaften des FC Starkenburgia Heppenheim (Kreisoberliga und B-Liga) haben am Samstagabend von der Möglichkeit im Fußballkreis Bergstraße Gebrauch gemacht, ihre ursprünglich für Sonntagnachmittag angesetzten Spiele wegen der erwarteten Hitze abzusagen. Während das A-Liga-Duell zwischen dem TSV Hambach und Aufsteiger FSV Zotzenbach bereits auf den 30. September (19.30 Uhr) verlegt wurde, gibt es für die Partien der Starkenburgia (in der Kreisoberliga gegen den FSV Rimbach; in der B-Liga gegen den SC Rodau) nach Angaben von Erstmannschaftstrainer Christian Schmitt noch keine Nachholtermine.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr FC Alemannia Groß-Rohrheim Gr.-Rohrheim SV DJK Eintracht Bürstadt E. Bürstadt 5 2 Abpfiff „Wir haben eine tolle Leistung gezeigt, taten uns allerdings 80 Minuten lang schwer mit unserer Chancenverwertung. Am Ende haben wir dann aber sehr effektiv“, befand Groß-Rohrheimes Vorsitzender Klaus Anthes. Im ersten Durchgang war es noch ein ausgeglichenes Spiel, zur Halbzeit stand es 1:1. Nach dem Seitenwechsel brachte Marcel Schwerdt die Bürstadter sogar mit 2:1 (63.) in Front. „Wir haben aber eine starke Moral gezeigt“, sagte Anthes. Zehn Minuten vor Schluss gelang Nicolas Urso mit seinem zweiten Tor der Partie der verdiente Ausgleich. Danach war der Knoten bei der Alemannia geplatzt. Mit drei weiteren Treffern machten die Groß-Rohrheimer den Heimsieg perfekt. Tore: 1:0 Urso (20.), 1:1 Kohl (39.), 1:2 Schwerdt (39.), 2:2 Urso (80.), 3:2 Kunz (84.), 4:2 Hassanzada (90.), 5:2 Kunz (90.+2).

Der Einhäuser Fehlstart ist nach der vorausgegangenen Pleite von Birkenau perfekt. Reichenbach hingegen trat nach dem Auftaktsieg gegen den FC 07 Bensheim mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein auf und grüßt jetzt sogar von der Tabellenspitze. Einhausens Trainer Andreas Keinz wird nun vor allem die Flaute im Sturm abstellen müssen. Sein Team bracht es kaum zu zwingenden Torchancen, die größte Gefahr ging von einer direkten Ecke von Lukas Großfeld in der zweiten Halbzeit aus. Die Lautertaler hingegen nutzten ihre Chancen, sorgten nach zwei Standards (Freistoß und Eckball) schon für die verdiente Pausenführung. Tore: 0:1 Kaffenberger (35.), 0:2 Derigs (45.+1), 0:3, 0:4 Nonnemann (67.; 82.).

Die Bibliser hatten sich vor dem Spiel viel vorgenommen. Doch es wurde nichts mit dem ersten Saisonsieg. „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, sagte FV-Sprecher Thorsten Schnitzer und betonte: „Es ist ein Spiel mit wenigen Torchancen gewesen. Wir hatten zwei gute Möglichkeiten über die 90 Minuten, unser Torwart Nico Volz hat bei zwei Bensheimer Aktionen jeweils gut pariert. Alles in allem eine doch unspektakuläre Begegnung.“ Beide Seiten legten viel Wert auf die Defensivarbeit.

Die erste gute Chance der Partie hatten die Birkenauer. Doch TSV-Torwart Jan Pfeifer war auf dem Pfosten (14.). Danach war Aschbach am Drücker. Maiko Oberle verzog zweimal knapp (15., 21.). Kurz danach hatte der Birkenauer Luigi Fusco seinen Auftritt. Mit einer tollen Einzelaktion brachte ersein Team in Führung. Noch vor der Pause hatte der TSV zwei gute Chancen, Oberle und Dylan Bräse scheiterten aber jeweils am guten Philipp Müller im Birkenauer Tor (43., 45.). Nach dem Seitenwechsel machten die Aschbacher weiter Druck und kamen zu Gelegenheiten. Birkenau dagegen lauerte auf Konter und kam zwölf Minuten vor Schluss durch einen Schnellangriff zum Erfolg. Fabio Tschunt bediente Philipp Wolk, der zum 2:0 (78.) abschloss. Das war die Vorentscheidung, denn drei Minuten später erhöhte der Birkenauer Torschütze nach einer zu kurzen Faustabwehr von TSV-Keeper Pfeifer auf 3:0 (81.). In der Nachspielzeit fielen dann noch drei weitere Tore, wobei Klage der Ehrentreffer für die Aschbacher gelang. Tore: 0:1 Fusco (29.), 0:2, 0:3 Philipp Wolk (78., 81.), 0:4 Fabio Tschunt (90.+2), 0:5 Wolk (90.+4), 1:5 Sattler (90.+5).