KOL: Verletzungssorgen trüben Aufstiegseuphorie in Brensbach

Meister der Kreisliga A mit 81 Punkten. Nur eine Niederlage in 30 Spielen. Der langgehegte Wunsch vom Kreisoberliga-Aufstieg ging damit in Erfüllung. Das Highlight der Spielzeit war der Einzug ins Kreispokal-Finale gegen Hessenliga-Aufsteiger SV Hummetroth. Lange Zeit hielt die SSV Brensbach ein knappes Zwischenergebnis (1:2), erst in den Schlussminuten nutzte der SVH Brensbacher Konzentrationsmängel zum 5:1-Erfolg. Dieser Pokalfinal-Einzug war der erste in der Geschichte der SSV-Fußballer. Soweit die Erfolgsbilanz der Rodemer-Schützlinge aus der Spielzeit 2024/25. „Wir haben defensiv einfach besser gestanden, als noch in der Saison davor, wo wir noch als Vizemeister abschlossen und in der Aufstiegsrelegation zur Kreisoberliga scheiterten“, erklärt Trainer Michele Rodemer.

Offensiv ist die Mannschaft auch variabler unterwegs. Gegen Gegner, die häufig tiefer in der eigenen Hälfte standen, war es die neue Variabilität mit anderen Laufwegen, die das SSV-Spiel bereicherte und dadurch unberechenbarer machte. Schritt für Schritt entwickelte sich Brensbach in die richtige Richtung.