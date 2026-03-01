KOL: Umkämpftes Derby ohne Sieger in Mitlechtern Das 1:1 im Nachholspiel hilft weder der KSG Mitlechtern noch dem SV Lörzenbach im Abstiegskampf weiter von bore/ki/wilk · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Herzhafte Zweikämpfe lieferten sich die KSG Mitlechtern (Clemens Kilian) und der SV Lörzenbach (Robin Adler) im Derby der Fußball-Kreisoberliga. Das 1:1 hilft keiner der beiden Mannschaften im Abstiegskampf so richtig weiter. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (bore/ki/wilk). In der Kreisoberliga Bergstraße trennten sich der Drittletzte KSG Mitlechtern und der Vorletzte SV Lörzenbach vor 300 Zuschauern mit einem 1:1. Das Spiel war live bei Echo online zu sehen. Damit bleiben die Platzherren mit 16 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsrang. Lörzenbach (15 Zähler) müsste Stand jetzt in die Relegation. Im zweiten Kreisoberliga-Nachholspiel mühte sich die SG Unter-Abtsteinach zu einem Arbeitssieg gegen die abstiegsbedrohte Alemannia Groß-Rohrheim.

Die KSG bestimmte bei frühlingshaften Temperaturen die erste Halbzeit. Doch das Problem war: Es fehlten beim Team von Trainer Christian Zeiß die klaren Torchancen. Lörzenbach beschränkte sich erst einmal auf die Defensive und machte das auch nicht schlecht. Der SVL hatte aber auch seine Torchancen: Angreifer Tim Krauß, der vielleicht auffälligste Spieler beim Team von Trainer Ron Hachenberger, hätte den Gast beinahe sogar in Führung gebracht (40.), vergab aber aus aussichtsreicher Position. Lörzenbach erwischte auch den besseren Start in Durchgang zwei. Noah Mades (49.) und Tim Krauß (51,) vergaben das 1:0. Doch Krauß verwandelte kurz darauf einen Foulelfmeter zur Lörzenbacher Führung (54.).

„Nach dem Treffer ging ein Ruck durch unsere Mannschaft. Dann haben wir uns wieder gefangen und wurden stärker“, sagte KSG-Pressewart Achim Tremper. Lörzenbach verlor mehr Zweikämpfe, Mitlechtern erspielte sich eine Reihe von Chancen. Christoph Kilian (73.) und der eingewechselte Carsten Bitsch (78.) scheiterten noch. Doch Janis Hirsch traf wenig später zum verdienten Ausgleich (83.). In der langen Nachspielzeit – die Partie musste immer wieder unterbrochen werden, weil Spieler wegen Krämpfen liegen blieben – hätte Mitlechtern beinahe noch den Lucky Punch gehabt. Hirsch vergab aber in guter Position. Tore: 0:1 Krauß (Foulelfmeter, 54.), 1:1 Hirsch (83.). – Schiedsrichter: Paul (Kronberg). – Zuschauer: 300. Beste Spieler: Clemens Kilian, Christoph Kilian, Stephan/Ripper, Krauß.

Mit diesem Sieg verkürzte das Team von Trainer Marcus Lauer, der ja am Saisonende sein Amt niederlegen will, den Rückstand auf den Zweitplatzierten Eintracht Bürstadt auf drei Punkte. Und die SGU hat ja noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht den Fußball gespielt, den wir zeigen wollen“, sagte der Unter-Abtsteinacher Coach: „Erst mit den Wechseln kamen wir in Schwung.“ Groß-Rohrheim verteidigte gut und setzte im ersten Durchgang Nadelstiche. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, befand Klaus Anthes, der Rohrheimer Vorsitzende. Nach der Pause machte die SG Dauerdruck und drehte spät die Partie. Beinahe hätte Mehmet Caner noch das 2:2 für Groß-Rohrheim erzielt, traf aber nur den Pfosten (89.). „Mit dem Sieg ist erst einmal alles in Ordnung, aber in der nächsten Woche müssen wir eine Schippe drauflegen“, sagte Marcus Lauer. Tore: 0:1 Hassanzada (40.) 1:1 Erik Anhölcher (78.), 2:1 Jöst (83.). – Schiedsrichter: Maksimovs (Groß-Umstadt). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Güder/Wolff-Hassanzada, Caner.

Die Gastgeber waren nach dem späten Fehlheimer Ausgleich enttäuscht. „Das war in allen Belangen zu wenig von uns“, ärgerte sich SVA-Sprecher Arne Wilhelms, der vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung seiner Mannschaft sah. „Wir waren nicht aggressiv genug und haben uns zu viele Fehlpässe erlaubt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir uns noch im Winterschlaf-Modus befinden“, kritisierte Wilhelms, der zwar ein frühes 1:0, danach aber keine Ruhe im Spiel sah. So kam es, wie es kommen musste. Kurz vor Spielende traf der Ex-Hambacher Hatim Srifi zum Ausgleich. „Bis zum nächsten Wochenende müssen wir es schaffen, aus dem Winterschlaf-Modus rauszukommen und in den Frühlingsmodus umzustellen“, fordert Wilhelms. Tore: 1:0 Schäfer (13.), 1:1 Bozanovic (38.), 2:1 Eldin Pudic (53.), 2:2 Srifi (90.). – Schiedsrichter: Lemberger (Eberbach). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Lang.