KOL-Überraschung TV Idstein möchte "so lange wie möglich mithalten"

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der TV Idstein. Zum Kreisoberligisten hat uns Axel Wilz, Abteilungsleiter in Idstein, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung in der ersten und zweiten Mannschaft und im Verein ist sehr positiv. Wir haben dabei auch klar unsere eigenen Erwartungen übertroffen und freuen uns jetzt einfach mit beiden Teams auf die Rückrunde einer schon jetzt tollen Saison."

"Wir haben als Aufsteiger mehr als ordentlich Fuß in der KOL gefasst und gezeigt, dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Auch das Pokalspiel gegen RAMA war ein Highlicht in der Hinrunde. Die beiden Unentschieden in der Liga gegen Meilingen und Oberwalluf (nach Führung jeweils) haben unserer blutjungen Mannschaft aber auch aufgezeigt, das wir mit einer spielerischen Überlegenheit und einer Führung im Rücken nicht nachlassen dürfen. Daran gilt es zu arbeiten. Unser Team muss in solchen Duellen abgezockter werden."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Bislang sind keine Abgänge bekannt. Aus der eigenen U19-Jugend möchte Trainer Christian Freyer neben dem bereits etablierten Felix Bick auch die anderen Spieler des 07er-Jahrgangs so schnell wie möglich integrieren. Viele Spieler sind dabei bereits in der zweiten Mannschaft, die ebenfalls auf einem starken 3. Platz in der C Liga steht, zum Einsatz gekommen. Dabei handelt es sich um Niklas Woelk, Felix Salomon, Maarten Bell, Justus Voigt, Oskar Spark, Ayoub Allali, Luc Mehl, Sohail Azizi sowie dem aktuell leider langzeitverletzten Sam Bartsch. Dieser Weg soll auch in der kommenden Saison klar unsere Ausrichtung sein. Externe Zugänge sind im Winter aktuell nicht geplant, eventuell ergibt sich vielleicht noch etwas, dann aber ohne Ablösezahlungen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir haben kein konkretes Ziel für unsere erste Mannschaft, möchten aber nun natürlich so lange wie möglich oben dabei bleiben. Dabei gilt es mit selben Elan und Energie zu spielen, wie es in der Hinrunde der Fall war. Außerdem freuen wir uns auf die Idsteiner Derbys, welche alle bei uns zu Hause in der Zissenbach ausgetragen werden."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meister: SG Orlen. Absteiger: Vermutlich die Teams, die auch aktuell im hinteren Drittel bereits stehen, wobei man mit einem Lauf auch schnell hinten raus kommen kann."

