Unter-Abtsteinachs Torhüter Tyron Darffour zeigt vollen Einsatz im Spiel beim FC Starkenburgia Heppenheim (oben Emirhan Efe). Die Partie endete leistungsgerecht 1:1. Foto: Dagmar Jährling

KOL: Tvgg ohne Lösung gegen Lörzenbach SVL-Überraschungssieg beim Favoriten +++ Starkenburgia spielt gut mit gegen Titelkandidat SGU Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Abtsteinach Starkenburg.

Bergstraße (kar/bore/ fred/ü/frko/ü). Aufsteiger FC Starkenburgia Heppenheim ist mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Kreisoberliga-Saison gestartet. Der VfL Birkenau wartet weiter auf den ersten Dreier. Dagegen mischt der FV Biblis mit sieben Punkten erst mal oben mit. Der SV Lörzenbach sorgte für die große Überraschung des Spieltags.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. SG Unter-Abtsteinach Abtsteinach 1 1 Abpfiff

Die Unter-Abtsteinacher dürften wohl um den Titel mitspielen, bilanzierte Starkenburgia-Pressesprecher Dominik Heckmann nach einem Spiel, das beide Mannschaften hätten gewinnen können. Besonders in der turbulenten Schlussphase boten sich Gelegenheiten zum Siegtreffer, aber die Keeper Abancourt (Heppenheim) und Darffour (SGU) hatten etwas dagegen. Vor der Pause hatten die Gastgeber die besseren Chancen (Hashim, Schemel), nach dem Wechsel wurde die SGU stärker. Am Ende sei es ein gerechtes Ergebnis gewesen, so Heckmann. Tore: 1:0 Schemel (15.), 1:1 Wolff (67.) – Schiedsrichter: Gjeci (Neu-Isenburg). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

„Das war ein Totalversagen auf der ganzen Linie“, fasste KSG-Teamchef Achim Tremper, das Spiel seiner Mannschaft zusammen. Die Platzherren machten von Beginn an viel Druck, während Mitlechtern nicht ins Spiel fand und zu viele Fehler machte. Noah Fiedler war mit seinen drei Treffern Mann dfes Tages. Tore: 1:0 Fiedler (13.), 2:0 Schneider (22.), 3:0, 4:0 Fiedler (29. 49.) 5:0 Schröder (90.+3). – Schiedsrichter: Maksimovs (Darmstadt). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Fiedler, Stanka/keine.

Birkenau schrammte knapp an der dritten Niederlage in Folge vorbei. Die Groß-Rohrheimer zeigten sich effektiv in der Offensive, lagen schon 3:1 vorn. In der langen Nachspielzeit gelang Florian Frölich praktisch mit dem letzten Angriff der Partie noch das 3:3 (90.+8). „Torwart Nico Kahlenberg hat uns im Spiel gehalten, das war unser Glück“, sagte VfL-Trainer Daniel Hahn: „Wir haben viel Glück gehabt.“ Klaus Anthes, Alemannia-Vorsitzender, resümierte: „Wenn man eine 3:1-Führung verspielt, kann man nicht zufrieden sein. Wir haben zu leichte Treffer gefangen.“ Tore: 0:1 Laudenklos (37.), 1:1 Urso (45.+1), 2:1 Caner (45.+3), 3:1 (53.), 3:2 Wogawa (57.), 3:3 Frölich (90.+8). – Schiedsrichter: Tauber (Modau). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Der FV hat einen ganz starken Saisonstart hingelegt. Gegen das bis dato noch sieglose Bensheimer Team zeigten die Platzherren eine kämpferische gute Leistung. Nach der frühen Führung von Markus Gölz schaffte es Biblis zunächst nicht, weitere Tore nachzulegen. Das Bensheimer 1:1 war überraschend. Aber schon im Gegenzug gelang Eron Alija das 2:1 (42.). Die Bibliser ließen bis zum Schluss nicht mehr viel zu, die Partie blieb aber bis zum Schluss spannend, weil der FV einige gute Chancen vergab. „Wichtig sind einfach die drei Punkte“, sagte der neue Bibliser Coach Dennis De Sousa Barba. Tore: 1:0 Gölz (7.), 1:1 Hassan (41.), 2:1 Alija (42.). – Schiedsrichter: Krause (Ober-Beerbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die Tvgg hatte die ersten beiden Partien gewonnen und ging als Favorit in die Begegnung. Doch die Lörzenbacher begannen resolut und hielten gut dagegen. „Wir haben einen tollen Kampf abgeliefert“, sagte Trainer Ron Hachenberger. Der frühe Treffer von Firat Marankoz spielte den Lörzenbacher in die Karte. Lorsch fand letztlich kein Mittel. „Der Sieg war ganz wichtig“, jubelte Hachenberger. Dagegen ärgerte sich Tvgg-Trainer Trainer Martin Weinbach nach der „völlig verdienten Niederlage: Wir hatten keinen Zugriff im Mittelfeld, haben die Bälle blind ins Zentrum gespielt.“ Auch eine höhere Niederlage sei im Bereich des Möglichen gewesen. Keeper Nino Ernst parierte mehrfach exzellent. Tor: 0:1 Marankoz (12.). – Schiedsrichter: Krieghoff (Klein-Zimmern). – Zuschauer: 140. – Beste Spieler: Ernst, Radmacher, Grün/ Krauß, Schwarz, Kilian.

Es war ein gerechtes Resultat. SG-Trainer Christian Bauer hatte zwangsläufig einer jungen Elf vertraut und wurde nicht enttäuscht, wenn auch Bürstadt in der ersten Halbzeit überlegen war. Bis auf einen eher zufälligen Pfostenschuss durch Dushaj (83.) nach einem von unzähligen Freistößen aus dem Halbfeld fiel den Bürstädtern nicht viel ein. Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Degenhardt, Beilstein, Derigs/Dushaj.