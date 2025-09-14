Dieses war der erste Streich: Torhüter Noah Runhaar und Arijan Burmiki (beide FSG Bensheim) versuchen, das Schlimmste zu verhindern – vergeblich. Luca Schemel bekommt den Ball vor die Füße und trifft zum 1:0 für den FC Starkenburgia Heppenheim, der am Ende das Duell der Aufsteiger mit 3:0 gewann. Foto: Dagmar Jährling

KOL: Tvgg Lorsch mit einer Machtdemonstration Lorscher nehmen im Topspiel den FV Biblis auseinander +++ Starkenburgia gewinnt Aufsteigerduell

Bergstraße. Das war deutlich. Die Tvgg Lorsch präsentierte sich im Spitzenspiel der Kreisoberliga in der Form eines echten Tabellenführers und kam beim bisherigen Ligadritten FV Biblis zu einem Kantersieg.

Die Heppenheimer feierten einen Sechs-Punkte-Spieltag auf dem Zentgericht. War das Spiel der Reserve gegen Zotzenbach II (6:4) recht wild, so entschied die Erste das Aufsteigerduell gegen die FSG souverän für sich. Mit dem zweiten Saisonsieg setzten sich die Heppenheimer ins Mittelfeld ab, während Bensheim punktlos am Tabellenende steht. Die Starkenburgia zeigte sich nach drei Niederlagen mit 14 Gegentoren in der Abwehr verbessert, die FSG kam kaum einmal gefährlich vors Tor. Lediglich bei einem Schuss ans Lattenkreuz zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber Glück. „Bis auf dieser Szene haben wir alles im Griff gehabt", beobachtete Heppenheims Pressesprecher Dominik Heckmann. Aber auch die Starkenburgia war selten gefährlich, viele Flanken fanden keinen Abnehmer. Da musste ein Standard für die Vorentscheidung herhalten: Meisters Freistoß verwertete Schuchmann zum 2:0 (74.). Tore: 1:0 Schemel (14.), 2:0 Schuchmann (74.), 3:0 Meister (84.). – Schiedsrichter: Pakos (Darmstadt), – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Efe/keine.

Klar, dass Tvgg-Trainer Martin Weinbach rundum zufrieden mit der Vorstellung seines Teams war: „Das war in allen Belangen ein überragender Auftritt. Offensiv waren wir ballsicher, haben gut kombiniert und uns zahlreiche Chancen erspielt. Defensiv haben wir dazu sehr gut gestanden.“ Beim Stand von 0:2 rettete Tvgg-Schlussmann Nino Ernst (21.) gleich zweimal gegen Andre Bandieramonte und Markus Gölz. Tore: 0:1, 0:4, 0:6 Reimund (8., 40., 83.), 0:2, 0:5 Dewald (12., 66.), 0:3, 0:7 Leipert (36., 85). – Schiedsrichter: Bittner (Fränkisch–Crumbach). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: keine/Radmacher, Grün, Dewald, Leipert, Reimund.

Heute, 15:00 Uhr SG Lindenfels / Winterkasten SG Lindenfels SSG Einhausen Einhausen 3 0 Abpfiff Der Sieg der SG war hochverdient und hätte sogar noch höher ausfallen müssen. Kevin Schröder sprach seinen „WiLi-Boys“ ein großes Kompliment aus und hob vor allem die „hervorragende Defensivleistung“ hervor, SSG-Coach Andreas Keinz sprach von einer „ganz schwachen Vorstellung“ seiner Auswahl. Über ein konsequentes Zweikampfverhalten kauften die Gastgeber dem Tabellenzweiten den Schneid ab. Tore: 1:0, 2:0 Schneider (20., 75.), 3:0 Fiedler (90.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Weißensteiner, Schneider/keine.

Die SG feierte beim eigenen Haxenfest einen Sieg über den vor der Runde ebenfalls hoch gehandelten VfL. „Wir waren nicht zwingend genug, haben aber in der Schlussphase unsere Chancen genutzt“, sagte der Unter-Abtsteinacher Tobias Laudenklos. Gästetrainer Daniel Hahn ärgerte sich über die Fehler seiner Mannschaft bei den beiden Gegentoren in der Schlussphase, lobte aber dennoch: „Wir haben ein klasse Fußballspiel gezeigt, phasenweise haben wir die SG vorgeführt. Leider haben wir unsere Torchancen nicht genutzt und wieder selbst das Spiel verloren.“ Matchwinner der SG war Dustin Lelek, der nach einem Standard das 2:1 erzielte und dann den Elfmeter zum 3:1 rausholte. Tore: 1:0 Nils Anhölcher (3.), 1:1 Niklas Wolk (48.), 2:1 Lelek (75.), 3:1 Muca (82., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Sen (Dornheim). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Die Alemannia fuhr nach dem Pokalerfolg unter der Woche beim FC Ober-Abtsteinach am Sonntag den nächsten Erfolg ein. „Der war ganz wichtig“, befand Vorsitzender Klaus Anthes: „Aufgrund der zweiten Hälfte geht unser Sieg auch voll in Ordnung.“ Bei Mitlechtern gab es kurz Hoffnung, als Finn Renkewitz den 1:2-Anschlusstreffer machte. Doch der überragende Leon Daffé ließ Groß-Rohrheim erneut jubeln und machte dann nach dem erneuten Anschluss mit dem 4:2 alles klar. „Das war enttäuschend“, befand Achim Tremper, der Teammanager der KSG, die unten in der Tabelle verweilt. Tore: 1:0 Hassanzada (48.), 2:0 Caner (53.), , 2:1 Renkewitz (73.), 3:1 Daffé (75), 3:2 Christoph Kilian (83.), 4:2 Daffé (87.), – Schiedsrichter: Cleves (Reinheim). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Daffé/geschlossene Leistung.

Gegen einen defensiv starken und zweimampfstarken Gegner, der seine Standardsituationen nutzte, waren die in der ersten Halbzeit zu behäbigen Lörzenbacher auf verlorenem Posten. „Wir müssen die Partie abhaken und nach vorne schauen“, sagte SV-Coach Ron Hachenberger. Tore: 1:0 Steinbrecher (17.), 2:0 Gök (32.), 3:0 Geymeier (64.), 4:0 Wolf (83.). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Gök/geschlossene Leistung.