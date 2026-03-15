KOL: Tvgg Lorsch kriegt rechtzeitig die Kurve Der Tabellenführer punktet wie auch Verfolger Bürstadt +++ Lörzenbacher Siegtreffer findet keine Anerkennung von Markus Karrasch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die Tvgg Lorsch holt einen 4:2-Heimsieg. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Bergstraße. (bore/kar/ net/ü/niwa/ü). In der Kreisoberliga hat Spitzenreiter Tvgg Lorsch mit einem knappen 3:2 über die SG Lindenfels/Winterkasten die Tabellenführung verteidigt. Der Zweite Eintracht Bürstadt profitierte vom Remis zwischen dem Dritten Olympia Lorsch und dem Vierten SG Unter-Abtsteinach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:15 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. 2 0 Abpfiff „Das war ein sehr guter Auftritt von uns. Wir haben im ersten Durchgang diszipliniert und sauber gespielt. Einzig: Wir hätten mehr Tore machen müssen. So haben wir die Heppenheimer lange am Leben gehalten“, sagte Eintracht-Spieler und Spielleiter Flamur Bajrami. Im zweiten Durchgang wurde Jasmin Huseinovic im Strafraum von den Beinen geholt. Xhino Dushaj verwandelte den Strafstoß zum 2:0 (59.). In der Folge verpasste die Eintracht einen noch höheren Sieg. Tore: 1:0 Hasanaj (27.), 2:0 Dushaj (59., Foulelfmeter).– Schiedsrichter: Baumgartner (Gernsheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Hashim.

Dylan Weijten war zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft, der neue Trainer der Lorscher haderte jedoch mit der Leistung von Schiedsrichter Tauber: „Wir haben heute gegen zwölf Mann gespielt.“ Einverstanden zeigte sich der Coach mit dem mannschaftlich geschlossenen Auftreten seines Teams. „Es ist ein gerechtes Unentschieden gewesen, wir haben es einfach zu selten geschafft, die letzte Linie öfter in Gefahr zu bringen. Aber die Mannschaft hat sich aufgeopfert. Kurz vor der Partie ist ja auch noch Blerton Muca krank ausgefallen“, sagte SGU-Coach Marcus Lauer. Tore: 1:0 Pineker (35.), 1:1, 1:2 Erik Anhölcher (39., Foulelfmeter, 45.+3), 2:2 Palkovitsch (64.). – Beste Spieler: Palkovitsch/Erik Anhölcher.

Die KSG kletterte durch den Sieg in der Tabelle auf den zehnten Rang. Matchwinner war Jannis Hirsch, der drei Tore erzielte. Zweimal lieferte Christoph Kilian die Vorarbeit. Nach dem 2:2 machte Mitlechtern Dauerdruck, Einhausen erspielte sich keine Chance mehr. „Das Spiel und auch das Ergebnis waren ein Spiegelbild unserer Wintervorbereitung. Wir waren früh mit unseren Kräften am Ende, und das hat Mitlechtern clever ausgenutzt“, befand SSG-Trainer Andreas Keinz „Wir müssen sehr zufrieden sein. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir dominiert“, sagte auf der Gegenseite Achim Tremper, der sportliche Leiter. Tore: 0:1 Utermann (33.), 1:1 Hirsch (45.), 1:2 Thobe (46.), 2:2, 3:2 Hirsch (51., 66.), 4:2 Hohrein (90.+2). – Schiedsrichter:Ayhan (Seckmauern). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Kilian, Dippel, Hirsch, Maurizio Müller/Vinson

„In der ersten Hälfte war es gut, dann haben wir durch einen individuellen Fehler das 0:1 kassiert, und dann nahm das Unheil seinen Lauf“, sagte SVU-Co-Trainer Yannick Cezanne nach der überraschenden Heimniederlage des Tabellenvierten. Tore: 0:1 Caner (47., 59.), 0:3 Bah (73.), 0:4 Alhamo (90.+3). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistung beider Seiten.

Die Lörzenbacher bleiben die Unentschieden-Könige der Liga: elfte Punkteteilung im 19. Spiel. Die bedeutete aber auch, dass das Team von Trainer Ron Hachenberger den Relegationsplatz an die SG Lindenfels/Winterkasten abgab. Ärgerlich aus Sicht der Gastgeber waren zwei Dinge: Wieder einmal kassierten sie in der Schlussphase ein Tor, und den Siegtreffer in der Nachspielzeit erkannte der gute Schiedsrichter Roß nicht an. Er sah beim unübersichtlichen Gestochere im Bibliser Strafraum ein Handspiel, ehe der Ball im Netz war. „Ärgerlich“, so SV-Vorsitzender Stefan Jünger, der aber auch eingestand, dass der FV in Halbzeit eins die bessere Mannschaft war. Tore: 1:0 Krauß (16.), 1:1 Bähr (45.+9), 1:2 Schestag (52.), 2:2 Krauß (54.) 3:2 Sadic (63.), 3:3 Alija (87.). – Schiedsrichter: Roß (Lengfeld). – Zuschauer: 170. – Bes. Vorkommnis: Rot für Hiller (SVL, 90.), Revanchefoul. – Beste Spieler: Krauß/geschlossene Leistung.

Den Erfolg des Tabellenführers bezeichnete dessen Trainer Martin Weinbach als „hochverdient“. Die Tvgg machte ich aber selbst das Leben schwer. „Wir haben beste Chancen liegen gelassen, wogegen die Gäste ihre Einschusschancen genutzt haben“, so Weinbach. Erst nach der Pause wurde seine Truppe effektive. Tore: 0:1 Prikel (8.), 1:1 Reimund 34.), 1:2 Schneider (45.), 2:2 Radmacher (50.), 3:2 Reimund (74.), 4:2 Leipert (86.). – Schiedsrichter: Glanzner (Rodau). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Reimund, Radmacher, Melzer, Koob/Schneider.