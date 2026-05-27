KOL: Tvgg Lorsch ist am Ziel der Träume Kreisoberliga: Der Punkt bei Eintracht Bürstadt genügt zum Gewinn der Meisterschaft und macht auch den Lokalrivalen SC Olympia glücklich. Starkenburgia und Birkenau verlieren erneut von jz/net/ü · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Das 0:0 bei Eintracht Bürstadt genügte der Tvgg Lorsch zur Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße. Nach zwölf Jahren heißt es wieder: Gruppenliga, wir kommen. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Die Entscheidungen in der Kreisoberliga sind gefallen. Dank des 0:0 beim Dritten Eintracht Bürstadt ist die Tvgg Lorsch Meister und Aufsteiger in die Gruppenliga. Wie im vergangenen Jahr bestreitet der SC Olympia Lorsch die Aufstiegsrelegation. Zudem gab es am vorletzten Spieltag zwei Spielabsagen. Der FV Biblis trat wegen Spielermangels nicht bei der SG Unter-Abtsteinach an, der SV Lörzenbach verzichtete nach dem schweren Unfall eines ehemaligen Spielers darauf, bei Schlusslicht FSG Bensheim anzutreten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sa., 23.05.2026, 15:15 Uhr SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt Tvgg. Lorsch Tvgg Lorsch 0 0 Abpfiff Das Duell des Tabellenführers beim Ligadritten, der sich mit einem Heimsieg die Chance auf die Relegationsteilnahme hätte offen halten können, war im ersten Abschnitt arm an Höhepunkten. Auch nach dem Seitenwechsel war das Spitzenspiel von taktischen Zwängen geprägt, Torchancen waren Mangelware. „Keine Mannschaft wollte ins Risiko gehen“, berichtete Meistertrainer Martin Weinbach. In der Schlussphase tat die Eintracht dann doch etwas mehr für die Offensive „Wenn Luca Dieken seine guten Torchancen nutzt, dann führen wir 2:0 und kriegen es vielleicht über die Zeit. So geht das Ergebnis aber auch in Ordnung“, befand Bürstadts Trainer Dennis Weiland. Dieken scheiterte jeweils an Lorschs Schlussmann Nino Ernst (70., 73.).

„Wenn uns Xhino Dushaj in der Pause nicht verlassen hätte und wir nicht so ein großes Verletzungspech gehabt hätten, dann hätten wir den zweiten Tabellenrang bestimmt gehalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. So war es aber auch eine tolle Saison und die jungen Akteure, die ran durften, haben die Praxiserfahrung sehr gut genutzt“, sagte Weiland. Schiedsrichter: Ballweg (Heppenheim). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Piechotta, Kqiku/Ernst, Radmacher.

Stephan Vogel sprach angesichts der Möglichkeit, über die Relegation noch aufsteigen zu können, von einem „schönen Tag für die Olympia“, stellte den Gästen aber ein gutes Zeugnis aus. „Die Partie hätte auch mit einem Unentschieden enden können, die SSG hatte in der Schlussphase zwei große Chancen, den Ausgleichstreffer zu erzielen“, sagte das Lorscher Spielausschussmitglied. Für Vogel war der entscheidende Faktor, der zum Sieg seiner Olympia führen sollte, der Zeitpunkt der Lorscher Tore. Ali-Hasan Serdar traf kurz vor dem Pausenpfiff zum 1:0, Lars Palkovitsch ließ kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 folgen. „Damit haben wir den Einhäusern ein wenig den Zahn gezogen, wobei der Anschlusstreffer durch Marvin Knaup die SSG beflügelt hat und wir in der Schlussphase auch ein wenig Glück hatten“, wusste der Funktionär den Erfolg richtig einzuschätzen. Tore: 1:0 Serdar (45.), 2:0 Palkovitsch (54.), 2:1 Marvin Knaup (71.). – Schiedsrichter: Paul (Kronberg). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Knaup.

Die vierte Heimniederlage des Aufsteigers ist rasch erklärt. Es mangelt an torgefährlichen Stürmern. Die spielen derzeit alle in der Reserve, um sie zum B-Liga-Aufstieg zu schießen, so auch Luca Schemel (14 Saisontore für die Erste). Der traf beim 8:1 der Reserve gegen Trösel II gleich drei Mal. Beide Mannschaften hatten ihre guten Phasen, so die Heppenheimer nach der Pause, als Fynn Langer aus drei Metern das 2:2 vergab. In der Schlussphase konterte die Alemannia, verpasste da einen höheren Sieg. Tore: 1:0 Meister (26.), 1:1 Caner (32.), 1:2 Hassanzada (42.). – Schiedsrichter: Purschke (Schaafheim). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung. Kevin Schröder übernimmt Hammelbach/Scharbach

Der SVU bestimmte die Partie von Beginn an, vom Gast kam nach vorne wenig. Kein Wunder, dass Flockenbachs Coach Melvin Schmitt zufrieden war: „Das war voll in Ordnung.“ Einen Spieltag vor Saisonende steht fest, dass die „Flockies“ die Runde als Fünfter beenden werden. „Das Erreichen der Top fünf war das Ziel, das haben wir geschafft. Das ist sehr schön“, sagte Schmitt. Für Kevin Schröder war es das letzte Spiel als Trainer der „WiLi-Boys“. „Ich bin stolz auf die Jungs und auf das, was wir erreicht haben“, sagte Schröder, der von „einer emotionalen Woche“ sprach. Er übernimmt die SG Hammelbach/Scharbach, die aktuell noch um den Klassenverbleib in der A-Liga kämpft. Schröder, der seit seinem sechsten Lebensjahr beim SV Lindenfels aktiv ist, verlässt damit nach drei Jahren an der Seitenlinie die SG. Tore: 1:0 Moh Amar (22., Foulelfmeter), 2:0 Knapp (28.), 3:0 Süzer (70.), 4:0 Knapp (80.). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Beka, Jan Mayer/Daum, Hördt.