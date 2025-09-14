Lasse Neuhaus (helles Trikot, hier im Spiel gegen Wörsdorf) surfte mit Aufsteiger TV Idstein auf der Erfolgswelle. Archivfoto: Jörg Halisch

KOL: TV Idstein lässt auch SG Orlen abblitzen 250 Zuschauer beim Heimsieg des Neulings +++ Glück im Unglück für Wörsdorfs Paulo Gombert +++ Laufenseldener 6:2-Auswärts-Gala

Rheingau-Taunus . Medizinischer Notfall mit gutem Ausgang bei der Kreisoberliga-Partie TSG Wörsdorf gegen TuS Beuerbach: Wörsdorfs Zugang Paulo Gombert sackte plötzlich ohne Fremdeinwirkung zusammen. Der Notarzt wurde gerufen, doch Gombert erholte sich schnell wieder. Für die Wörsdorfer ein Schock-Moment, die letztlich 1:2 unterlagen. Die Konter-Künstler der SG Laufenselden schlugen unterdessen beim 6:2 in Holzhausen richtig zu. Unter der Woche wartet nun in der zweiten Pokalrunde ein Reigen interessanter Spiele. Darunter die Partien FSV Oberwalluf gegen Spvgg. Eltville (Mi., 20 Uhr) sowie am Donnerstag (20 Uhr) die Duelle Hohenstein gegen Holzhausen, Johannisberg gegen Hattenheim, Neuhof gegen Orlen und JSG Aarbergen gegen SG Ra/Ma.

Packende Partie vor 250 Zuschauern mit der TVI-Führung durch Lasse Neuhaus – Felix Bick hatte eingefädelt. „Vor der Pause war Orlen klar besser, wir haben ein bisschen geschwommen“, bekannte Gastgeber-Coach Christian Freyer. Dessen Einwechslungen aber fruchteten. Bei einem Konter stach Jonathan Korte als Schütze des 2:0, während Efe Kadi dem TVI-Spiel im zentralen Mittelfeld Struktur verlieh. Gelb-Rot sah Orlens Cedric Schrodt (65.), spät auch noch Idsteins Maarten Bell.

20 Minuten war es ein umkämpftes Match, bevor gegen Walsdorfs Effizienz kein Kraut mehr gewachsen war. Mustafa Mert Arslan (3), Paul Neumann (2), Tjark Bell, Lukas Ernst und Moritz Hacker münzten die Überlegenheit in Tore um.

Wörsdorf mit spielerischen Vorteilen, die Gäste mit optimaler kämpferischer Einstellung. Und dem 1:0 durch Altmeister Dennis Hertling, der seit dieser Runde wieder voll dabei ist. Nach Foul von Jannik Dannewitz ertönte ein Strafstoß-Pfiff. Vom Punkt verwandelte TSG-Kapitän Christian Haddo. Am Ende sorgte der Geniestreich auf halblinker Position für ein Beuerbacher Happy End. Jan Flemming zirkelte mit rechts aufs lange Eck, der Ball prallte von einem zum anderen Pfosten und schließlich ins Netz (90.). „Wir hatten die besseren Chancen und die größeren Spielanteile“, hatte TSG-Coach Schahin Samadi an der Niederlage zu knabbern.

Zwei Faktoren trugen maßgeblich zum SGS-Sieg bei. Zum einen die gute Leistung von Furkan Karaahmet gegen den torgefährlichen Gäste-Spieler Kayra Güler. Und zum zweiten die Einwechslung von Spielertrainer Orkun Zer, der erst den Pfosten traf, anschließend spät mit der Stirn versenkte (88.). Wer weiß aber, wie es ausgegangen wäre, wenn der Fallrückzieher von Bad Schwalbachs Morice Braun statt am Querbalken im Tor gelandete wäre. Nach ausgeglichener erster Hälfte empfand SGSler Jonas Walloch den Dreier letztlich als verdient.