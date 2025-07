KOL: TV hat bescheidene Ziele

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Personell war es ein Seuchenjahr. Sechs Stammspieler standen teils oder sogar ganz verletzungsbedingt dem Kreisoberligisten nicht zur Verfügung. Eine ganz schwierige Spielzeit 2024/25 zeichnete sich ab. 16 Punkte bis zur Winterpause, das bedeutete, dass die Rodensteiner in Kontakt mit den Abstiegsplätzen blieben. In den ersten fünf Spielen nicht ein Sieg, erst am sechsten Spieltag überzeugten die Fußballer um Spielertrainer Maximilian Henschke mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bei der SG Bad König/Zell, wo sie 3:0 gewannen. An solchen Ergebnissen zogen sich die Rodensteiner immer wieder hoch. Das gewonnene Selbstvertrauen ist eine Sache, eine andere die Tagesform, und die schwankte gerade in der Hinrunde immer mal wieder.