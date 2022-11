KOL: TuS Breithardt meldet sich zurück Wichtiger 6:3-Sieg des Kellerkinds gegen FSV Winkel +++ Primus SV Niederseelbach schlägt SG Rauenthal/Martinsthal im Spitzenspiel +++ Bleidenstadt und Wallrabenstein bleiben dran

Rheingau-Taunus . Im Spitzenspiel der Kreisoberliga Rheingau-Taunus ließ Klassenprimus SV Niederseelbach den Verfolger SG Rauen-thal/Martinsthal beim 3:1-Sieg abblitzen. Der TSV Bleidenstadt (1:0 beim FC Kiedrich) und der SV Wallrabenstein (3:1 beim SV Erbach) bleiben hinter Seelbach in Lauerstellung. Im Abstiegskampf meldete sich TuS Breithardt mit einem überzeugenden 6:3 gegen den FSV Winkel zurück. Noch häufiger traf die SG Laufenselden, die die Zweite der Spielvereinigung Eltville 8:0 abschoss.

„Wir verpennten mal wieder die erste Viertelstunde in jeder Hälfte, das war letztlich entscheidend für die Niederlage“, empfand Rauenthals Spielertrainer Sierk Conradi das Ergebnis als folgerichtig. Dazwischen hatten die Gäste mehr Ballbesitz, bestätigten ihre Offensivqualitäten und hätten nach dem Ausgleich von Milan Börner durchaus nachlegen können. SVN-Macher Kevin Detloff lobte die Mannschaftsleistung: „Überragend aber Torwart Nico Wagner, der schon seit Wochen ein sicherer Rückhalt ist.“ Nach der Führung von Rachid Ahsen traf Patrick Hammesfahr in Durchgang zwei doppelt.

David Stijacic sorgte nach einer halben Stunde für die Entscheidung. „Wir trafen zwar viermal Aluminium, waren aber in einer schwachen Partie kaum besser“, gab Bleidenstadts Spielertrainer Sebastian Gurok zu.

Schiedlich friedlich das Resultat in Beuerbach: Nach der frühen Führung der Hausherren durch Alexander Lorenz sorgten Presbergs Tom Siegel und Robert Ilinca (82.) für die Wende, Sandro Fuchs traf drei Minuten vor dem Abpfiff zum gerechten Endstand. „Erneut ganz wichtig bei unserer Personalmisere, dass die im Sommer schon zu den Alten Herren verabschiedeten Alex Lorenz und Robin Reutzel immer wieder aushelfen“, fand TuS-Coach Herbert Leus lobende Worte für seine „Oldies“.

Nach der schön herausgespielten frühen Erbacher Führung durch Alex Bastl agierten die Gäste cleverer: Justin Reil, Jan Flemming und Matti Meier fuhren den Sieg ein. Nach der unnötigen Roten Karte gegen Samed Muric (Beleidigung eines Mitspielers) waren die Gäste dabei eine gute halbe Stunde in Unterzahl. „Das 1:2 war aus meiner Sicht klar abseits, kurz darauf verpasste Robin Römer allein vor dem Gästekeeper den Ausgleich“, waren diese beiden Szenen für Erbachs Trainer Kevin Faist spielentscheidend.

Der Eltviller Verbandsliga-Unterbau hatte nur in der Offensive Kreisoberligaformat: „Wir ließen noch viele Großchancen verstreichen, nach dem 4:0 leistete Eltville in der Abwehr kaum noch Gegenwehr“, war es für Laufenseldens Markus Dick ein lockeres Sonntagsspielchen. Die drei Torschützen der SG legten sich dabei immer wieder prima gegenseitig auf: Kai Rehbein netzte vierfach, Nico Melzer und Spielertrainer Max Merken trugen sich doppelt in die Statistik ein.