KOL: TSV will mit Beständigkeit auf Kurs bleiben

Höchst. Der TSV Höchst ist in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald derzeit das Maß der Dinge. Mit 45 Punkten (ein Zähler wurde abgezogen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls) führt der Gruppenliga-Absteiger die Tabelle an. Die Mannschaft spielt sehr beständig und lässt sich auch von Rückschlägen nicht aus der Spur drängen. Ist der TSV tatsächlich wieder auf dem Weg in die Gruppenliga oder kann die TSG Steinbach (40 Punkte, aber zwei Spiele weniger) die Höchster noch abfangen?

„Wir haben bislang eine sehr gute Runde bestritten, obwohl wir nach dem Abstieg gar nicht wirklich wussten, was auf uns in der Kreisoberliga zukommt“, sagt Christian Stapp. Der TSV-Trainer ist sich sicher, dass ein Abstieg etwas mit einer Mannschaft macht – zumal die Leistungsträger Karsten Specht, Daniel Manschitz und Christian Remmers weg sind und mit Stapp ein neuer Coach kam.

„Ich muss sagen, dass die Spieler sehr willig sind. Die Neuzugänge wurden gut integriert und haben auch ihren Anteil an der Entwicklung“, sagt Stapp. Zwei Niederlagen (3:4 gegen Viktoria Kleestadt und 0:6 gegen Hassia Dieburg) musste der TSV bislang einstecken. Aber Rückschläge gehören nun mal zu einer Saison dazu, gerade wenn Umbrüche zu verkraften sind.

Das kann der TSV wiederum nicht beeinflussen. Seine eigene Beständigkeit aber schon. „In dieser Liga kann der Letzte auch den Ersten schlagen. Die Kunst ist es für uns jetzt, die Bilanz aus den ersten 18 Spielen zu bestätigen. Die Mannschaft präsentiert sich selbstbewusst, weiß genau, wo sie steht und muss in der Restspielzeit Widerstände brechen und überbrücken“, sagt Stapp.

Helm und Schnellbacher nach Verletzung zurück

Für den Trainer ist besonders wichtig, dass seine Formation gleich zum Restrundenauftakt (8. März) auf dem kleinen Kunstrasen des FV Eppertshausen punktet. „Eppertshausen ist eine gut funktionierende Mannschaft. Wir müssen sehr konzentriert dort zu Werke gehen. Ziel ist es, die ersten drei Spiele im März zu gewinnen, davon hängt eigentlich alles ab“, gibt der Coach zu bedenken. Damit dieses Unterfangen gelingt, bekamen die Spieler Hausaufgaben für die Winterpause: Dauer- und Intervallläufe sollen Tempowechsel im Fußball simulieren. Dazu kommen Stabilitätsübungen. Am 2. Februar beginnt die Vorbereitung.

Mit Nicolas Helm ist nach seiner Schulterverletzung wieder einsatzfähig. Mit Leo Schnellbacher, der einen Sehnenriss im Oberschenkel am ersten Spieltag erlitt, hat der TSV-Trainer eine weitere Option in der Offensive: „Leo bringt extrem viel Geschwindigkeit in unser Spiel und ist auch sehr torgefährlich.“ Christian Stapp freut sich schon auf den schnellen Angreifer, der nicht nur stark im Eins-gegen-eins ist, sondern auch immer wieder die Bälle erläuft, die in die Tiefe gespielt werden. Damit hat der TSV Höchst für die Restrunde zwei ganz wichtige Akteure gewonnen, die dem TSV-Spiel weitere Impulse geben könnten. Stapp ist von seiner Mannschaft überzeugt: „Welcher Trainer wäre mit unserer Bilanz von seinem Kader nicht überzeugt? Wir wollen an der Spitze bleiben und die Rückkehr in die Gruppenliga schaffen.“



