KOL: TSV Lengfeld jubelt und steigt freiwillig ab Sportliche Neuausrichtung beim Noch-Kreisoberligisten, der gegen die SG Rimhorn/Neustadt 5:2 gewinnt +++ Höchster Heimniederlage von Michael Sobota · Heute, 22:27 Uhr · 0 Leser

Der TSV Lengfeld geht freiwillig runter in die A-Liga. – Foto: Jessica Borkowski (Archiv)

In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Spitzenreiter TSV Höchst eine 2:3-Niederlage beim SV Lützel-Wiebelsbach kassiert. Verfolger TSG Steinbach fuhr im Odenwald-Derby gegen den TSV Günterfürst einen 3:2-Sieg ein und rückt bis auf drei Punkte an Höchst heran. Minimalistisch gab sich Hassia Dieburg beim 1:0 Heimsieg gegen Viktoria Kleestadt. Eine bittere Heimniederlage verbuchte der TV Fränkisch-Crumbach beim 1:2 gegen Schlusslicht TSG Bad König/Zell. Der TSV Lengfeld gibt mit einem 5:2-Heimerfolg gegen die SG Rimhorn/Neustadt ein Lebenszeichen von sich, kündigt aber eine sportliche Neuausrichtung an und zieht seine Mannschaft in die A-Liga zurück, wie der Verein mitteilte. Einen wichtigen Zähler verbuchte auch die KSG Georgenhausen mit dem 1:1 bei der SG Mosbach/Radheim. Unerwartet deutlich gewann der FV Eppertshausen mit 4:0 bei Viktoria Urberach.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Einen Start nach Maß hatten die Gastgeber mit dem schnellen 1:0 von Lunetto (8.). Höchst zeigte sich davon jedoch kaum beeindruckt und kam durch das Tor von Eisenhauer (16./Foulelfmeter) zum Ausgleich. In der Folge hatten die Gäste mehr Spielanteile und Chancen, doch blieb es zur Pause beim Remis. Der Doppelschlag von Herrschaft (52.) und Stefanowski (55.) legte dann den Grundstein zum Sieg der Gastgeber. Höchst verlor den Faden und der SV hatte Chancen zum 4:1. Als dann aber Helm (74.) den Anschluss erzielte, wurde es für Lützel-Wiebelsbach noch einmal eng. Mit Glück und Geschick retteten die Gastgeber den Sieg über die Zeit.

Die Defensive des TSV stand zunächst gut, ehe Nikola Cutura (25.) für Steinbach das 1:0 vorlegte. In der Folgezeit mühte sich Günterfürst um den Ausgleich, was aber bis zur Halbzeit nicht gelang. Mit dem Wiederanpfiff traf TSV-Spieler Fischer nur den Pfosten. Danach gab es weitere Chancen zum Ausgleich, doch in die Drangperiode fing man sich das 0:2, für das Alen Cutura (64.) verantwortlich war. Der Anschluss von Timocin (71.) sorgte noch einmal für Spannung, mit der es aber schnell vorbei war, weil Güler (76.) mit dem 3:1 für die Entscheidung zu Gunsten Steinbachs sorgte.

Einmal mehr vergab Dieburg eine Fülle von Torchancen. Trotz absoluter Feldüberlegenheit und ständigem Druck auf Kleestadts Tor war es nur Cedric Fuhlbrügge (45.), der das überfällige 1:0 besorgte. Die zweite Hälfte war ein Abgleich der ersten Halbzeit. Chancen vergab Dieburg gegen die biederen Gäste reihenweise und hatte auch Pech, als Mats Böttler nur das Toraluminium traf.

Einen großen Schritt zu tun in Richtung Klassenerhalt verpasste der TV kläglich. Gegen das Schlusslicht der Liga ließ man alle Tugenden vergessen, um ein Fußballspiel gewinnen zu können. Reppe (14.) hatte das 1:0 für die SG besorgt, Seeger (28.) mit Mühe den Ausgleich erzielt. Nach der Pause änderte sich an der desolaten Leistung der Gastgeber kaum etwas. Reppe (59.) markierte die erneute Gästeführung, die bis zum Abpfiff bestand hatte. Zudem sich Fränkisch-Crumbach mit der Gelb-roten Karte gegen Karakas (72.) selbst schwächte.

Der TSV schlägt am Tag nach dem angekündigten freiwilligen Rückzug aus der Kreisoberliga die bieder auftretenden Odenwälder. Schacht (36.) hatte die Gäste aus dem Nichts in Führung gebracht, Ries (40.) aber noch vor der Pause ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hatten die Odenwälder nichts mehr zu bestellen. Calvin Baader (62./72.) und Steven Baader (77.) ließen den TSV auf 5:1 davonziehen, ehe Kaffenberger (80.) und Felix Olt (90.) noch etwas Ergebniskosmetik betrieben. Lengfeld wird unabhängig vom sportlichen Ausgang nach einem Vorstandsbeschluss in der kommenden Saison einen Neuaufbau in der Kreisliga A Dieburg vollziehen.

Die SG hatte zunächst mehr vom Spiel und ging folgerichtig durch Max Daniel (17.) in Führung. Allerdings verpasste man es, nachzulegen. Das rächte sich, weil Wenz (55.) nach dem Wechsel zum Ausgleich für die KSG traf. Mit Kampf und Einsatz verteidigten die Gäste das Remis bis zum Abpfiff.