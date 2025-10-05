Viel Mühe: Der TSV Höchst (links Jannik Fornoff) kam in der Fußball-Kreisoberliga zu einem Arbeitssieg beim TV Fänkisch-Crumbach (Mitte Dominik Heid, rechts Torwart Tom Geier). Foto: Joaquim Ferreira

KOL: TSV Höchst tut sich schwer Tabellenführer der Kreisoberliga macht erst spät alles klar +++ Konkurrent TSG Steinbach reicht ein Treffer zum Sieg Verlinkte Inhalte KOL Dieburg/Odenwald TSV Lengfeld SC Hassia Fr.-Crumbach Lützel-Wieb. + 17 weitere

Darmstadt-Dieburg. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst beim TV Fränkisch-Crumbach einen 2:0-Arbeitssieg eingefahren. Verfolger TSG Steinbach mühte sich gegen Viktoria Kleestadt zu einem 1:0-Heimsieg. Die SG Mosbach/Radheim setzte sich bei Aufsteiger Viktoria Urberach mit 3:1 durch. Weiter auf dem Vormarsch ist Hassia Dieburg, das sich im Duell der Tabellennachbarn mit 4:2 bei der SSV Brensbach durchsetzte. Eine bittere 2:3-Niederlage kassierte die KSG Georgenhausen im Abstiegsduell gegen die TS Ober-Roden II.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TV Fränkisch-Crumbach Fr.-Crumbach TSV Höchst TSV Höchst 0 2 "Da war heute durchaus mehr drin für uns", meinte TV-Abteilungsleiter Thomas Henschke. Seine Mannschaft zeigte sich im ersten Durchgang gleichwertig und hatte durch Katzenmeier und Rauch Chancen zur Führung. Die erzielte dann aber der Höchster Daum (44.) kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach der Pause fanden die Gastgeber nicht mehr recht ins Spiel, während der Tabellenführer seinen Vorsprung clever verteidigte. Eine der wenigen Chancen nutzte schließlich Mika Fornoff (90.+1) zum 2:0 für den Spitzenreiter.

Mehr Mühe als erwartet hatte Steinbach mit den Gästen, die zunächst das aktivere Team waren. Die Führung der Odenwälder erzielte Uysal (37.) fast aus dem Nichts nach einem Konter. Mit der schmeichelhaften Führung im Rücken wurde Steinbach nach der Pause agiler und erarbeitete sich Tormöglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Kleestadt war in dieser Phase zu passiv und ohne die erforderliche Schlagkraft in der Offensive. Am Ende reichte es für den knappen Steinbacher Erfolg und dem Gleichstand mit dem TSV Höchst.

Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, doch war die massive Deckung der Urberacher zunächst nicht zu knacken. Erst spät im ersten Durchgang markierte Schmidt (41.) die knappe Pausenführung der SG. Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Knecht (58.) per Foulelfmeter auf 2:0. Doch erst mit dem 3:0 von Max Daniel (72.) war die Sache für die Gäste endgültig gelaufen. Daran änderte auch das Eigentor von Dennis Jakob (84.) nichts mehr.

In der turbulenten Anfangsphase brachte Böttler (5.) die Hassia in Front, doch markierte Beck (9.) den schnellen Ausgleich. Mit zunehemnder Spieldauer wurde das Spiel ausgeglichener, nachdem Dieburg zuvor das Geschehen bestimmt hatte. Nach der Pause konnte Silhanek (58.) Brensbach erstmals in Führung schießen. Nachdem zunächst Dieburgs Mayer (63.) an SSV-Torwart Schäfer mit einem Foulelfmeter gescheitert war, traf Jaschek (67.) wenig später zum Ausgleich. In der Schlussphase zeigten sich die Gäste dann abgezockt. Cedric Fuhlbrügge (78./90.) besorgte Dieburgs Auswärtssieg, der die Hassia auf Platz Drei klettern lässt.