 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Zumindest vorübergehend grüßt der TSV Höchst in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald von der Tabellenspitze: Hier Kevin Seiler im Zweikampf gegen Mats Boettler von Hassia Dieburg. (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira
Zumindest vorübergehend grüßt der TSV Höchst in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald von der Tabellenspitze: Hier Kevin Seiler im Zweikampf gegen Mats Boettler von Hassia Dieburg. (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira

KOL: TSV Höchst setzt sich an die Spitze

Der TSV Höchst hat mit einem Sieg im vorgezogenen Spitzenspiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald die Tabellenführung übernommen +++ Die Entscheidung fiel erst spät in der Partie.

Verlinkte Inhalte

KOL Dieburg/Odenwald
SG Bad König/Zell
TSV Höchst

Höchst (bot). In einem vorgezogenen Spiel der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat sich der TSV Höchst gegen die SG Bad König/Zell mit 2:0 (1:0) durchgesetzt und zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze übernommen. Die Gastgeber begannen forsch. Pech hatte Eisenhauer (3.), der nur die Latte traf. Bad König/Zell spielte aus einer massiven Abwehr heraus und zeichnete sich durch resolutes Zweikampfverhalten aus, kam aber nur selten vor das Höchster Tor. Auf der anderen Seite hatte Höchst die Partie fest im Griff, doch dauerte es eine gute halbe Stunde, ehe Geißler das überfällige 1:0 erzielte. Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Die Gastgeber rannten auf das Tor der SG. Erst in der 70. Minute sorgte Jannik Fornoff mit dem 2:0 für die Entscheidung. „Das war ein klassischer Arbeitssieg gegen defensiv ausgerichtete Gäste“, befand Höchsts Sprecher Jens Kretschmer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Höchst
TSV HöchstTSV Höchst
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell
2
0
Abpfiff

Aufrufe: 013.9.2025, 10:00 Uhr
Michael SobotaAutor