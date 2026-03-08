KOL: TSV Höchst lässt Federn Überraschenden Niederlage des Tabellenführers +++ TSG Steinbach nun näher heran von Michael Sobota · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Özgün Uysal (links, hier in der Partie gegen Georgenhausen) brachte die TSG Steinbach beim 3:2-Erfolg in Ober-Roden mit 1:0 in Führung. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst eine 0:1-Niederlage beim FV Eppertshausen kassiert. Dadurch rückte Verfolger TSG Steinbach, der bei der TS Ober-Roden II mit 3:2 die Oberhand behielt, bis auf zwei Punkte heran. Die rote Laterne des Tabellenletzten konnte die SG Bad König/Zell nach dem 2:0-Erfolg bei der SG Mosbach/Radheim an den TSV Lengfeld abgeben, der bei Viktoria Urberach mit 0:3 Toren unterlag. Im hitzigen Odenwald-Derby zwischen dem SSV Brensbach und dem TV Fränkisch-Crumbach gab es keinen Sieger. Nach 90 Minuten stand es 2:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FV Eppertshausen FV Eppertsh. TSV Höchst TSV Höchst 1 0 Abpfiff Gegen den Spitzenreiter hielt der FVE auch spielerisch gut mit. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, doch hielt die Abwehr der Gastgeber dem Druck stand. Zeweldi (21.) erzielte nach einem Eckball aus kurzer Distanz das Tor des Tages. Auch nach der Pause hielt der FVE gut mit und hatte Chancen zu einem Kontertor. Höchst mühte sich um den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach knapp. Am Ende stand ein nicht unverdienter Heimsieg des FVE, wie dessen Trainer Marc Braun befand.

Bis zur Pause und den Toren von Uysal (16.) und Vlahov (40./45.+2) schien der Auswärtserfolg der Odenwälder eingetütet zu sein. Danach ließ man aber nach, was Curman (65.) zum Anschluss nutzte. Als dann Hoffmann (83.) in der Schlussphase auf 2:3 verkürzte, wurde es unerwartet spannend. Es blieb aber beim Auswärtserfolg der Odenwälder.

Mosbach hatte mehr vom Spiel, doch kompensierten das die Gäste mit viel kämpferischem Einsatz. Zumal die Gastgeber mit langen Bällen in die Spitze es der Abwehr der Odenwälder ziemlich einfach machten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Stark das 1:0 für die Gäste. Nach dem Wechsel drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, verloren aber Max Daniel, der Gelb-Rot (60.) sah. Das nutzte Bad König/Zell, um durch Kunkelmann (69.) auf 2:0 zu erhöhen. Gästetorwart Thömmes machte alle Chancen der Gastgeber zunichte, so das am Ende ein schwer erkämpfter, aber nicht unverdienter Erfolg stand, der das bisherige Schlusslicht die rote Laterne abgeben ließ.

Schlecht startete Lengfeld in die Partie, weil Ankenbrand (6.) einen Foulelfmeter zum 1:0 für Urberach verwandelte. Es dauerte eine Weile, ehe sich Lengfeld gefangen hatte. Danach gab es einige Chancen, die aber nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Den nächsten Nackenschlag versetzte Müller (61.) den Gästen nach der Pause mit dem 2:0. Zwar versuchte Lengfeld, den Anschluss zu erzielen, doch fehlte es an der erforderlichen Durchschlagskraft. Schließlich sorgte Müller (90.+6/Foulelfmeter) für die deutliche Niederlage der Gäste, die nun das Schlußlicht der Liga sind. Rasantes Derby in Brensbach findet keinen Sieger

Gut 300 Zuschauer wollten das Odenwald-Derby sehen, in dem es hoch herging. Beide Mannschaften leisteten sich viele Abspielfehler, sodass die Partie sehr zerfahren war. Beilstein (20.) markierte das 1:0 für Brensbach, das Erdogan (26.) aber schnell ausgleichen konnte. Beck (35.) traf aber zur Pausenführung der Gastgeber. Als Förster (71.) den erneuten Ausgleich markierte, wurde es hektisch. Lambert traf für Brensbach nur den Pfosten, im Gegenzug hielt Brensbachs Torwart Schäfer (74.) einen von Karakas geschossenen Foulelfmeter. Zudem musste Brensbachs Beck (75.) mit Gelb-Rot vom Platz. In der Schlussphase lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, an dessen Ende ein Remis stand.

Kleestadt war zwar das aktivere Team, die Gäste jedoch im Torabschluss effizienter. Schmidt (15.) traf zum 1:0 für die SG, was Haberkorn (22.) mit dem Ausgleich konterte. Pech hatte Haberkorn kurz darauf bei einem Pfostenschuss. Nach der Pause kamen die Odenwälder per Doppelschlag von Tarhan (58.) und Reeg (61.) erneut zur Führung. Viktorias Anschluss, den Yegin (71.) erzielte, war der Auftakt zu einem Sturmlauf, der aber nichts mehr Zählbares einbrachte.