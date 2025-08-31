KOL: TSV Höchst feiert Kantersieg

Odenwaldkreis. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hatte die SG Rimhorn/Neustadt gegen Tabellenführer TSV Höchst keine Chance und unterlag mit 0:6. Einen 7:0-Kantersieg fuhr der FV Eppertshausen gegen die SG Bad König/Zell ein. Die SG Mosbach/Radheim unterlag der TSG Steinbach mit 1:3. Hassia Dieburg feierte gegen den TV Fränkisch-Crumbach einen Heimsieg, der TSV Günterfürst trennte sich in Ober-Roden von Aufsteiger TSO II mit 2:2 Remis.

Bundschuh (10.) brachte den forschen TSV in Führung. Die Gastgeber ließen sich davon aber kaum beeindrucken und glichen durch Altan (21.) aus. Timocin (35.) brachte die Odenwälder erneut nach vorne. In der Folge ließ Günterfürst den Tordrang vermissen. Nach dem Wechsel konnte Schmidt (51.) erneut ausgleichen. Günterfürst hatte danach kaum etwas Zwingendes zu verbuchen. Einzig Gößner hatte kurz vor Schluss per Kopf den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an TSO-Schlussmann Hitzel.

Im ersten Durchgang konnten die Gastgeber gegen eine überlegene Höchster Elf noch einigermaßen mithalten. Geißler (11.) und Simoes (21.) sorgten für die Pausenführung des Gruppenliga-Absteigers. Die Gelb-Rote Karte gegen SG-Spieler Felix Olt (41.) schwächte die Gastgeber in der Folge spürbar. Höchst nutzte die Unterzahl im zweiten Durchgang konsequent aus. Seiler (62.), Luft (68.), Daum (86.) und Eisenhauer (88.) schraubten den Sieg in die Höhe und machten das halbe Dutzend voll.

Eine desolate Abwehrleistung der Odenwälder führte zum höchsten Kreisoberliga-Sieg des FVE seit dem Wiederaufstieg in der vergangenen Saison. Bereits zur Pause hatten Schneider (10./32.) und Jelinek (24.) gegen die abwehrschwachen Gäste ein 3:0 herausgeschossen. Nach der Pause vollendete der FVE das Debakel für die Gäste, weil Schröter (57.), Schneider (60.), Lahmidi (80.) und Pilo (88.) ihre Chancen konsequent zum Kantersieg nutzten.

Steinbach ging durch Güler (9.) schnell in Führung und hatte die Partie im Griff. Mit dem 1:1 von Marvin Bernhard (19.) verlagerte sich das Spiel zugunsten der Gastgeber, was aber ohne Folgen blieb. Als nach dem Seitenwechsel Kof (62.) die Odenwälder erneut in Führung brachte, reagierte die SG mit verstärktem Offensivdruck. Steinbachs Abwehr hielt aber stand. In der Nachspielzeit machte Wolf den Deckel für Steinbach endgültig drauf.

Obwohl Dieburg gleich in der Anfangsphase Pech mit zwei Aluminiumtreffern hatte, kamen die Odenwälder nach und nach besser ins Spiel. Das ging dann so weit, dass Karakas (31.) die Führung für die Gäste erzielte. Dieburg hatte aber mehr vom Spiel und traf noch einmal den Pfosten, doch wollte der Ausgleich nicht fallen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte markierte Jaschek das 1:1. Nach dem Wiederanpfiff ließ der Doppelschlag von Böttler (52.) und erneut Jaschek (55.) die Gäste ratlos werden. Zudem musste Torschütze Karakas (71.) mit Gelb-Rot vom Platz. Danach setzte Fränkisch-Crumbach alles auf eine Karte, blieb aber erfolglos.





