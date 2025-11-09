KOL: TSV Höchst dominiert das Spitzenspiel

Höchsts Torjäger Jannik Fornoff (rechts) am Ball. Brensbacher Lukas Orth (hinten) kann nur hinterherschauen, wie die SSV in vielen Situationen bei der 0:4-Niederlage. Links: Höchsts Patrick Kepper. Foto: Guido Schiek

Dieburg/Odenwald. In der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Tabellenführer TSV Höchst das Spitzenspiel gegen den SSV Brensbach unerwartet deutlich mit 4:0 für sich entschieden. Die KSG Georgenhausen hat das Siegen nicht verlernt und konnte sich im Kellerderby beim Schlusslicht SG Bad König/Zell mit 2:0 durchsetzen. Eine bittere 2:3-Heimniederlage ereilte in der Nachspielzeit den TV Fränkisch-Crumbach gegen den SV Lützel-Wiebelsbach. Auch der FV Eppertshausen musste sich auf eigenem Platz der TS Ober-Roden mit 3:4-Toren geschlagen geben. Punkte auf Tabellenführer Höchst hat Verfolger TSG Steinbach beim 0:0 gegen Viktoria Urberach gelassen. Weiter im freien Fall befindet sich der TSV Lengfeld, der beim TSV Günterfürst mit 0:1 unterlag.

TSV Höchst – SSV Brensbach 4:0 (2:0). Vor allem in der ersten Halbzeit dominierte Höchst das Geschehen auf dem Platz. „Das war eine ganz starke Leistung“, sagte TSV-Sprecher Jens Krätschmer nach der im Livestream übertragenen Partie. Daum (22.) und Fornoff (34.) hatten ein 2:0 herausgeschossen, mit dem die überforderten Gäste noch gut bedient waren. Einzig nach dem 1:0 von Höchst hatte Brensbach eine gute Chance in Form eines Lattentreffers zu verzeichnen. Ansonsten herrschte in der Offensive Flaute. Nach der Pause blieb Höchst spielbestimmend, während Brensbach weiterhin nichts konstruktives zuwege brachte. Geißler (60.) markierte das 3:0, Eisenhauer (90.+1) setzte mit dem 4:0 per Foulelfmeter den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.

TSG Steinbach – Viktoria Urberach 0:0. Der Aufsteiger setzte sich gegen Steinbach erfolgreich zur Wehr. Zwar hatten die Gastgeber die größeren Spielanteile, doch blieben Torchancen bei widrigen Platzverhältnissen eher die Ausnahme. Urberach verdiente sich mit einer kompakten Abwehr den Punktgewinn.

SG Bad König/Zell – KSG Georgenhausen 0:2 (0:1). Nach sechs Niederlagen in Folge hat Georgenhausen im Abstiegsduell wieder einen Sieg eingefahren. Die Gäste waren das aktivere Team und hatten bereits im ersten Durchgang einige gute Tormöglichkeiten. Doch nur Henßel (38.) traf zur verdienten Pausenführung. Die SG wurde nach dem Seitenwechsel etwas forscher, nach vorne war man aber weiter ohne Durchschlagskraft. Georgenhausen markierte durch Gröger (81.) in der Schlussphase das 2:0, womit die Partie endgültig entschieden war.

TV Fränkisch-Crumbach – SV Lützel-Wiebelsbach 2:3 (1:0). Die Gäste präsentierten sich als kompaktes Team und hatten viel Ballbesitz, obwohl TV-Spieler Marcel Walter (27.) die knappe Pausenführung der Gastgeber erzielte. Der Ausgleich von Stefanovski (48.) gleich nach der Pause warf Fränkisch-Crumbach nicht aus der Bahn. Katzenmeier gelang von der Mittellinie aus mit einem Weitschuss über den zu weit vor seinem Tor stehenden SV-Schlussmann Olt Fränkisch-Crumbachs erneut die Führung. Lützel-Wiebelsbach drängte mit Macht auf den erneuten Ausgleich, doch erst in der Nachspielzeit gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen. Zipp (90.+1) und Stefanowski (90.+3) sorgten mit ihren Toren bei Fränkisch-Crumbach für lange Gesichter.

TSV Günterfürst – TSV Lengfeld 1:0 (0:0). „Ein verdienter Sieg“, befand TSV Sprecher Sascha Vetter. Verdient, weil seine Mannschaft ein deutliches Plus an Chancen hatte, die Köbler und Romero nicht nutzten. Köbler traf dann auch nur die Latte. Ein Freistoß von Köbler (69.) führte zum 1:0, auf das die defensiven Lengfelder in der Schlussphase mit letztlich erfolglosen Offensivbemühungen reagierten.