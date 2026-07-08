KOL: TSV Günterfürst will sich weiter etablieren

Nach vier Spieltagen hatten die Günterfürster gerade mal sechs Punkte auf dem Konto, nach sieben Spielen lediglich sechs Zähler. Naas macht deutlich, dass das Günterfürster Ziel noch immer ist, sich in dieser Spielklasse zu etablieren, auch in der vierten Spielzeit. Der Auftakt in die vergangene Saison war dafür alles andere als hilfreich, um die notwendige Stabilität aufzubauen, auf die man hätte bauen wollen. Genau diese Beständigkeit war in den Vorspielzeiten der Schlüssel zum angestrebten Erfolg für die Erbacher. In der Rückserie nach der Winterpause überwand der TSV viele Widerstände und legte eine beachtenswerte Rückserie hin, die ihn bis dicht an die Spitzengruppe heranführte. Der sechste Tabellenrang war dann auch der Lohn einer furiosen Aufholjagd.

Jetzt gilt es aber, den Blick nach vorne zu richten: "Ich hoffe einfach, dass die anstehende Vorbereitung keine neuen Verletzungen oder Hindernisse bereithält." Der TSV geht nicht nur mit sechs Neuerwerbungen in die neue Runde, sondern hat mit Marius Möldner auch einen neuen Spielertrainer im Aufgebot, der auf dem Spielfeld selbst eingreifen wird und die Abwehr stabilisieren will. 62 Gegentore waren Oliver Naas eindeutig zu viel: "Im Defensivverhalten müssen wir uns verbessern."

"Auch die 65 erzielten Tore sind nicht gerade üppig, da waren wir schon treffsicherer. Ich hoffe, dass wir eine bessere Balance zwischen Abwehr und Angriff hinbekommen", sagt Naas. Das große Plus beim TSV ist derzeit, dass sich die Spieler untereinander gut verstehen, was keineswegs selbstverständlich ist. Immer wieder kam es zu personellen Engpässen. Das wird sich grundlegend ändern: "Es zeichnet sich durch unsere Neuzugänge ein enormer Konkurrenzkampf in der Vorbereitung ab. Auch wenn einige Akteure ihre Laufbahn jetzt beendeten. Bestes Beispiel ist da Andre Moos, unser geschätzter Abwehrchef. Sein Abgang schmerzt."

Neuzugänge machen den Günterfürstern Mut