KOL: TSV Günterfürst will sich weiter etablieren

Erbach. Der TSV Günterfürst steht vor seiner vierten Spielzeit in der Kreisoberliga. Der Trainerwechsel von Tobias Hastert zu Marius Möldner soll einen fließenden Übergang gewährleisten. An der Grundausrichtung soll sich wenig ändern. Ihm traut der Verein zu, die erfolgreiche Arbeit von Hastert fortzusetzen.
"Wenn ich mir noch einmal vergegenwärtige, wie die letzte Saison verlaufen ist, dann können wir mit dem sechsten Tabellenplatz zufrieden sein", erklärt Oliver Naas vom TSV. Viele Ausfälle aus unterschiedlichen Gründen, größtenteils wegen Verletzung, haben von Spieltag zu Spieltag unterschiedliche Formationen abgefordert. Das Einspielen und Abstimmen auf eine Grundformation war somit lange Zeit nicht möglich. „Ja, deswegen war es auch keine einfache Runde. Und diese Schwierigkeiten zogen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spieljahr", so der Abteilungsleiter weiter.
Nach vier Spieltagen hatten die Günterfürster gerade mal sechs Punkte auf dem Konto, nach sieben Spielen lediglich sechs Zähler. Naas macht deutlich, dass das Günterfürster Ziel noch immer ist, sich in dieser Spielklasse zu etablieren, auch in der vierten Spielzeit. Der Auftakt in die vergangene Saison war dafür alles andere als hilfreich, um die notwendige Stabilität aufzubauen, auf die man hätte bauen wollen. Genau diese Beständigkeit war in den Vorspielzeiten der Schlüssel zum angestrebten Erfolg für die Erbacher. In der Rückserie nach der Winterpause überwand der TSV viele Widerstände und legte eine beachtenswerte Rückserie hin, die ihn bis dicht an die Spitzengruppe heranführte. Der sechste Tabellenrang war dann auch der Lohn einer furiosen Aufholjagd.
Jetzt gilt es aber, den Blick nach vorne zu richten: "Ich hoffe einfach, dass die anstehende Vorbereitung keine neuen Verletzungen oder Hindernisse bereithält." Der TSV geht nicht nur mit sechs Neuerwerbungen in die neue Runde, sondern hat mit Marius Möldner auch einen neuen Spielertrainer im Aufgebot, der auf dem Spielfeld selbst eingreifen wird und die Abwehr stabilisieren will. 62 Gegentore waren Oliver Naas eindeutig zu viel: "Im Defensivverhalten müssen wir uns verbessern."
"Auch die 65 erzielten Tore sind nicht gerade üppig, da waren wir schon treffsicherer. Ich hoffe, dass wir eine bessere Balance zwischen Abwehr und Angriff hinbekommen", sagt Naas. Das große Plus beim TSV ist derzeit, dass sich die Spieler untereinander gut verstehen, was keineswegs selbstverständlich ist. Immer wieder kam es zu personellen Engpässen. Das wird sich grundlegend ändern: "Es zeichnet sich durch unsere Neuzugänge ein enormer Konkurrenzkampf in der Vorbereitung ab. Auch wenn einige Akteure ihre Laufbahn jetzt beendeten. Bestes Beispiel ist da Andre Moos, unser geschätzter Abwehrchef. Sein Abgang schmerzt."
Ihn könnten Paul Witmaier vom VfL Michelstadt oder Robin Breunig (SG Rimhorn) ersetzen: "Paul kann unsere Abwehr sofort stabilisieren.“ Und mit Robin Breunig wechselt aus der Unterzent einer der besten Fußballer in der Kreisoberliga. "Er hat Lust, noch einmal anzugreifen, nachdem ihn das Verletzungspech in den vergangenen Jahren verfolgte. Hier dürfte die Vorbereitung entscheidend sein", macht der Abteilungsleiter deutlich. Ohne es vielleicht zu wollen, könnte Robin Breunig zum Königstransfer des TSV werden.
Im Mittelfeld kommt Kevin Schwinn vom Gruppenligisten SG Wald-Michelbach. Weitere Verstärkungen im Mittelfeld erwartet Günterfürst mit Noah Neff (VfR Würzberg) und Louis Reeg (SG Rimhorn), der aber noch fehlen wird, weil er einen Kreuzbandriss erlitten hat. Schließlich kommt Fabian Hörr vom VfL Michelstadt zum TSV. Hörr ist der aktuelle Torschützenkönig der Kreisliga A mit 35 Treffern. "Wir wollen in der neuen Saison den Abstand zu den führenden Mannschaften verringern. Ich sehe uns da zwischen Platz vier und sieben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, müssen dennoch von Spiel zu Spiel denken. Marius Möldner und sein Trainerteam wollen die Mannschaft weiterentwickeln. In vier, fünf Wochen lässt sich sicherlich ein Trend erkennen", so der Günterfürster.
Naas lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass es vor allem auch menschlich im Kader stimmen muss, worauf die Günterfürster gerade bei den Neuverpflichtungen geachtet haben. Nur wenn die Mannschaft in der Lage ist, auf und neben dem Platz Zusammenhalt zu demonstrieren, hat sie eine gute Chance, eine starke Spielzeit 2026/27 hinzulegen. Mit dem Abstiegskampf wollen die Erbacher nichts zu tun haben.