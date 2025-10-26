Ein Spieler der TSV Günterfürst im Kopfballduell. – Foto: Carsten Koch (Archiv)

KOL: TSV Günterfürst kämpft mit Verletzungspech Vor der Saison als heißer Kreisoberliga-Aufstiegskandidat gehandelt, sorgen viele Verletzte für einen durchwachsenen Saisonstart

ODENWALDKREIS. Bereits am heutigen Samstag (Anstoß 19 Uhr) trifft in der Kreisoberliga der TSV Günterfürst auf den TV Fränkisch-Crumbach. Günterfürst tat sich schon immer schwer gegen willensstarke Rodensteiner. Beim TSV Günterfürst ist es auch die Anzahl der Ausfälle, die dem Club mächtig zu schaffen macht. In der Spitze fehlten Trainer Tobias Hastert bis zu acht Spieler. „Wenn alle Spieler fit und einsatzfähig wären, dann würden wir deutlich stabiler auftreten und hätten längst nicht so viele Gegentore hinnehmen müssen. Hoffnung macht mir, dass wir die letzten drei Heimspiele gegen Rimhorn (5:2), Bad König (4:1) und Kleestadt (2:0) gewannen“, sagt Oliver Naas vom TSV.

Muskelfaserriss, Kreuzbandriss und mehr Die Verletzten-Liste ist lang: Lennart Müller (Muskelfaserriss), Kevin Barleben (Kreuzbandriss) und Luka Edelmann, mit dem der TSV auf der Sechser- oder Achter-Position rechnete, hat sich eine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Torwart Marius Ninger, einer der besten Torleute der Klasse, fehlte auch fünf, sechs Spiele und der Pokal-Wettbewerb hinterließ auch seine Spuren: David Romeo (Knie) und Philipp Koch (Zusammenprall) verletzten sich und werden im Moment ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Als wären verletzungsbedingte Ausfälle nicht schon genug, fällt auch noch Kai Bundschuh fünf Spiele wegen einer Roten Karte aus. Robin Müller steht wegen seiner Fußverletzung auch die meisten Spiele nicht zur Verfügung. Dass der TSV trotz dieser Verletzungsmisere immer noch in der ersten Tabellenhälfte auf Rang acht steht, ist auch ein guter Nachweis für den Gesamtkader.

SV Lützel-Wiebelsbach verpasst Sieg Besonders wichtig war der 2:0-Sieg gegen Viktoria Kleestadt, wo die Hastert-Elf kein Gegentor zugelassen hat. „Da hat alles gepasst. Wir müssen gegen Fränkisch-Crumbach wieder so vehement auftreten und unseren Heimfaktor nutzen“, sagt Oliver Naas.

