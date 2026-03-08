 2026-03-05T07:49:35.839Z

KOL: TSV Goddelau siegt im Kreisderby klar

TSV macht im Spiel der Kreisoberliga in Groß-Gerau früh alles klar +++ Genclerbirligi punktet

von Stephan St�hler · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Immer weiter nach vorne: Der TSV Goddelau auf dem Weg Richtung gegnerisches Tor.
Immer weiter nach vorne: Der TSV Goddelau auf dem Weg Richtung gegnerisches Tor. – Foto: Hendrik Hamelau (Archiv)

DARMSTADT. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen die SV Erzhausen musste der SV Hahn im Aufstiegsrennen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau einen herben Rückschlag hinnehmen. Dadurch rückte Verfolger SG Arheilgen (2:0 in Traisa) bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. Genclerbirligi Bischofsheim (3:1 gegen Hellas Darmstadt) kommt dem Klassenerhalt dagegen wieder ein gutes Stück näher.

Groß-Gerau II kassiert den 100. Gegentreffer

Heute, 13:00 Uhr
Mit zwei Treffern in den ersten 15 Minuten sorgte Goddelau im Kreisderby früh für klare Verhältnisse. Auch im weiteren Spielverlauf waren die Riedstädter überlegen und hätten noch deutlicher siegen können. Die Gastgeber enttäuschten trotz der Neuzugänge in der Winterpause erneut. Der Treffer von Simon Pfaff (35.) zum zwischenzeitlichen 0:3 war zugleich der 100. Gegentreffer der Groß-Gerauer. Tore: 0:1, 0:2 Godoy (13., 15.), 0:3 Pfaff (35./Foulelfmeter), 0:4 Hammann (43.), 0:5 Menger (60,), 1:5 Vodraschka (66.). Rote Karte: Gökhan Aykir (50./Groß-Gerau).

Heute, 13:00 Uhr
Mit vier Gegentreffern war die Begegnung für die Büttelborner bereits zur Pause verloren. Eberstadt zeigte eine gute Leistung und verdiente sich den Erfolg. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Platzherren chancenlos und mit den sechs Gegentreffern am Ende noch gut bedient. Tore: 0:1, 0:2 Mangold (32., 60.),0:2 Schwamberger (39.), 0:3 Köllhofer (44.), 0:5 Gaschnietz (76.), 0:6 Fraji (78.), 1:6 Petrenchuk (88.).

Genclerbirligi feiert unerwarteten Heimsieg

Heute, 15:00 Uhr
Mit dem unerwarteten Erfolg hat Bischofsheim seine Möglichkeiten auf den Klassenerhalt verbessert. „Wir waren 90 Minute die bessere Mannschaft“, erklärte Sprecher Thomas Krause. Bereits im ersten Abschnitt waren die Gastgeber spielbestimmend und zeigten großen Einsatz. Darmstadt hatte in der Defensive immer wieder Probleme. Tore: 1:0 Tarakci (30,.), 2:0 Cakici (50.), 2:1 Karpidis (60.), 3:1 Dirican (71.).