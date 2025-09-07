KOL: TSV Goddelau kann auch dominant

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 5:1-Erfolg über den SV Traisa konnte sich der TSV Goddelau in der Fußball-Kreisoberliga Darmstadt/ Groß-Gerau wieder auf den neunten Rang verbessern. Dagegen musste SKG Walldorf nach insgesamt 113 Minuten eine 2:3-Niederlage gegen SV Hahn hinnehmen. Auch VfR Groß-Gerau II verlor mit 4:7 beim SV Hellas Darmstadt und belegt mit nur vier Punkten weiterhin den letzten Rang.

Über die gesamte Spielzeit hinweg waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und siegten auch in der Deutlichkeit verdient. „Die Mannschaft wollte heute Wiedergutmachung für das 0:8 am Donnerstag in Darmstadt“, war Goddelaus Abteilungsleiter Ruben Kiroff zufrieden. Bereits im ersten Abschnitt waren die Riedstädter die überlegene Elf, konnten aber die guten Möglichkeiten nur einmal zu ihren Gunsten verwerten. Nach der Pause wurde die Partie früh entschieden und eigentlich war sogar ein deutlicherer Sieg möglich. Gegen die starke Goddelauer Offensive war Traisa in den zweiten 45 Minuten schlicht chancenlos. Ruben Kiroff wünscht sich daher, dass der TSV öfters so auftritt.

Tore: 1:0 Fabrice Klink (31.), 2:0, 3:0 Mzyk (48., 55.), 4:0, 5:1 Chlebnicek (64., 90.), 4:1 Friebe (72.).

VfR-Torhüter Bouhlou muss noch vor der Pause raus

Erst im zweiten Abschnitt kamen die Platzherren besser in die Partie. In den ersten 45 Minuten lief bei Hellas Darmstadt einfach nicht viel zusammen, sodass die Führung für die zweite Mannschaft des VfR Groß-Gerau verdient war. „Groß-Gerau hätte auch höher führen können“, gab Hellas-Vorsitzender Theo Athanassopoulos zu. Denn in der ersten Halbzeit zeigte der VfR mit einer guten Abwehr und einem guten Konterspiel eine ordentliche Vorstellung, verpasste es aber, die guten Chancen zu verwerten. Nach dem Seitenwechsel allerdings waren die Darmstädter spielbestimmend und errangen ohne Probleme den erwarteten Dreier. Groß-Gerau hatte zudem Pech, dass noch vor dem Seitenwechsel Torhüter Ibrahim Bouhlou ausgewechselt werden musste. Nach 60 Minuten ließen beim Tabellenletzten zudem die Kräfte nach, sodass Hellas leichtes Spiel hatte.

Tore: 0:1 Raiss (25.), 1:1 Aldemir (36.), 1:2 Sener (45.+3), 2:2 Lampert (48./ Foulelfmeter), 3:2, 5:3, 6:3, 7:3 Hamidiar (53., 71., 75., 86.), 3:3 Antwi (54.) 4:3 Benchakhchakh (58.), 7:4 Nishiyama. (88.).

Kämpferische SKG hat Niederlage „nicht verdient“

Erst durch zwei Treffer in den letzten Minuten konnte Hahn die Begegnung noch gewinnen. „Wir haben eine starke Leistung geboten und alle Spieler haben alles gegeben, die Niederlage haben wir nicht verdient“, zeigte sich Oliver Süss, Sportlicher Leiter von Walldorf, enttäuscht, dass die gute Leistung der SKG nicht mit Punkten belohnt wurde. Nachdem Hahn in der siebten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit zum Ausgleich gekommen war, fiel der Siegtreffer der Gäste schließlich noch in der achten Minute der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit. „Es ist unverständlich, warum in der ersten Halbzeit zwölf und im zweiten Abschnitt elf Minuten nachgespielt werden“, war Süss sauer. Die Gastgeber sahen sich von Schiedsrichter Marius Bange (Offenbach) benachteiligt.

Tore: 1:0 Perez (35.), 1:1 Aykir (45.+7), 2:1 Gül (49.), 2:2, 2:3 Stork (89., 90.+8).





