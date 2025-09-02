KOL: TSG Steinbach will an die Spitze, zwei A-Liga-Spiele

Von der Papierform her ist Steinbach klarer Favorit. Aber so einfach kann man es sich in dieser ausgeglichenen Liga nicht machen. Georgenhausen kassierte in vier Spielen elf Gegentore, damit wäre die KSG in bester Gesellschaft mit Teams aus der ersten Tabellenhälfte. So aber steht die KSG mit nur einem Sieg auf Rang zwölf. Steinbachs Auftritte weisen schon eher eine Erfolgsbilanz auf: Nur drei Punkte und drei Tore trennen die TSG von Spitzenreiter TSV Höchst. Die Mannschaft aus dem Michelstädter Stadtteil hat alle Gründe, selbstbewusst die Hürde Georgenhausen anzugehen: 5:0 gegen Hassia Dieburg, 5:1 gegen TS Ober-Roden II und zuletzt 3:1 bei der SG Mosbach/Radheim.