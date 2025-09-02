 2025-09-02T12:13:53.882Z

Ligavorschau
Die TSG Steinbach will mit dem TSV Höchst gleichziehen. Voraussetzung dafür ein Sieg im Abendspiel.
Die TSG Steinbach will mit dem TSV Höchst gleichziehen. Voraussetzung dafür ein Sieg im Abendspiel. – Foto: Dirk Affeldt - Archiv

KOL: TSG Steinbach will an die Spitze, zwei A-Liga-Spiele

Odenwälder in Georgenhausen gefordert +++ Derby in Gammelsbach am Freitagabend

Odenwaldkreis. Auch in dieser Woche stehen jede Menge Spiele in der Kreisoberliga, A- und B-Liga an. Für die TSG Steinbach bietet sich die große Chance, erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenführung in der Kreisoberliga zu übernehmen. Steinbach ist am Mittwoch zu Gast bei der KSG Georgenhausen (19.30 Uhr).

Von der Papierform her ist Steinbach klarer Favorit. Aber so einfach kann man es sich in dieser ausgeglichenen Liga nicht machen. Georgenhausen kassierte in vier Spielen elf Gegentore, damit wäre die KSG in bester Gesellschaft mit Teams aus der ersten Tabellenhälfte. So aber steht die KSG mit nur einem Sieg auf Rang zwölf. Steinbachs Auftritte weisen schon eher eine Erfolgsbilanz auf: Nur drei Punkte und drei Tore trennen die TSG von Spitzenreiter TSV Höchst. Die Mannschaft aus dem Michelstädter Stadtteil hat alle Gründe, selbstbewusst die Hürde Georgenhausen anzugehen: 5:0 gegen Hassia Dieburg, 5:1 gegen TS Ober-Roden II und zuletzt 3:1 bei der SG Mosbach/Radheim.

Kreisliga A Odenwald

In der Kreisliga A stehen zwei Begegnungen an: Zunächst gastiert Türk Breuberg am Mittwoch (19.30 Uhr) bei der SG Rothenberg. Für die SGR bietet sich damit eine gute Gelegenheit, den Weg in Richtung Spitzengruppe fortzusetzen. Breuberg präsentierte sich zuletzt mit vielen Personalsorgen enttäuschend, musste sogar eine zweistellige Niederlage verkraften. Wird Türk in der Oberzent wieder erfolgreich sein?

Am Freitagabend (18.15 Uhr) steht dann das Derby zwischen dem SV Gammelsbach und dem TSV Sensbachtal an. Die Sensbachtaler überraschten bislang, stehen auf Tabellenposition fünf. Ein spannendes Spiel kündigt sich in Gammelsbach an, das die Fußballfreunde in der Oberzent elektrisieren wird.



