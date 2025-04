Einen klaren 6:1-Auswärtssieg haben die Kreisoberligisten der TSG Steinbach (links Özgün Uysal) am Sonntag beim TSV Harreshausen (rechts Patrick Hartmann) gefeiert. Foto: JoaquimFerreira

KOL: TSG Steinbach macht kurzen Prozess Kreisoberliga: TSG Steinbach fertigt Harreshausen ab +++TSV Seckmauern ist nach 1:4 in Eppertshausen Tabellenführung los

Odenwaldkreis. Nach der Niederlage in Eppertshausen zog der TSV Altheim in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald wieder am TSV Seckmauern vorbei auf Rang Eins. Bei Seckmauern macht sich das fehlen von Torjäger Aljosha Klewar bemerkbar.

Eine gute Leistung zeigte die SG Bad König/Zell gegen den TSV Günterfürst. Die Gäste gingen in der 21. Minute durch Kevin Barleben mit 1:0 in Führung. Durch einen verwandelten Foulelfmeter konnte Sven Koch (53.) gleich nach der Pause ausgleichen, und nur zwei Minuten später gelang Wladimir Jakovenko (54.) die 2:1-Führung. Als sich die Gastgeber schon auf den Sieg eingestellt hatten, machte Matthias Hallstein (90.+4.) noch den glücklichen Ausgleichstreffer für den TSV Günterfürst. Schiedsrichter: Abdullah Gök (Hessenthal/Mespelbrunn).

Eine klare Niederlage gab es für den TSV Seckmauern beim FV Eppertshausen. Der FVE führte zur Pause bereits 4:0 durch Tore von Markus Winter (7.), André Schneider (20., 23.) und Patrick Cerwinski (44.). Durch einen verwandelten Foulelfmeter konnte Jannik Beck (76.) nur noch das 1:4 für die Gäste erzielen. Durch die Niederlage in Eppertshausen fällt der TSV auf Rang zwei in der Tabelle zurück. Schiedsrichter: Lukas Mütz (Bensheim-Auerbach).

Weiter auf Erfolgskurs bleibt der SV Lützel-Wiebelsbach mit dem 3:0-Heimsieg gegen Viktoria Kleestadt. Damit ist der SVL auf Platz zehn der Tabelle angekommen. Die Tore für den SVL erzielten Johannes Zipp (54., 56.) sowie Felix Brumme (93.). Schiedsrichter: Thorsten Mürell (Obertshausen).

In einer schwachen Partie konnten die Breuberger ihre Chancen besser nutzen. Max Messerschmidt (11.) brachte den TSV in Führung. Mit einem verwandelten Foulelfmeter glich Nicolas Helm zum 1:1 aus. Luca Wirth (30.) und Helm (46.) mit seinem zweiten verwandelten Foulelfmeter brachten die SGS zum 3:1-Halbzeitstand. Ebenfalls per Foulelfmeter verkürzte Nico Quaadt (55.) zum 2:3. Tim Schadt (82.) brachte Sandbach wieder mit 4:2 in Führung. Robin Breitwieser (90.+2.) konnte in der Nachspielzeit für die Otzberger auf 3:4 verkürzen. Schiedsrichter: Tobias Gebert (Unter-Flockenbach).

Einen sicheren Auswärtssieg konnte die TSG Steinbach mit 6:1 beim Abstiegskandidaten TSV Harreshausen verbuchen. Die Tore für die TSG erzielten Davut Kof (17.), Özgün Uysal (20., 22.), Sador Behem Kobrom (50,) sowie Haick Gsirijan (74.). Für den TSV Harreshausen traf Fabio Corso (53.) zum zwischenzeitlichen 1:4. Schiedsrichter: Mathias Weber (Aschbach).