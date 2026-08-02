KOL: TSG 1846 startet furios Während die TSG 1846 Darmstadt ein deutliches Ausrufezeichen setzt, legt Gruppenliga-Absteiger FC Alsbach mit einer deutlichen Niederlage los. Auch die beiden Aufsteiger gehen ohne Erfolg in die neue Saison. von Stephan Stähler · Gestern, 09:43 Uhr · 0 Leser

Die Darmstädter TSG grüßt nach dem Kantersieg gegen Groß-Gerau II von der Tabellenspitze. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

DARMSTADT. Mit einem 6:1-Erfolg über den VfR Groß.Gerau II errang die Darmstädter TSG 1846 am ersten Spieltag in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau den deutlichsten Sieg. Beide Gruppenliga-Absteiger FC Alsbach (2:5 gegen SV Erzhausen) und SKV Büttelborn (1:1 gegen SV Olympia Biebesheim) blieben ohne Sieg. Auch die beiden Aufsteiger FC Türk Gücü Rüsselsheim (1:4 bei SG Modau) und SC Türk Gücü Darmstadt (2:2 gegen SV St. Stephan Griesheim) blieben ohne Erfolg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:30 Uhr SC Türk Gücü Darmstadt SC Türk Gücü SV St. Stephan Griesheim St. Stephan 2 2 Abpfiff In einer guten Partie von zwei hoch eingeschätzten Mannschaften kam es zum gerechten Unentschieden. „Wir haben den dritten Treffer verpasst“, ärgerte sich Bülent Uzuncay, sportlicher Leiter der Gastgeber. Griesheim erhöhte in der Endphase den Druck und verdiente sich das Unentschieden. In den ersten 45 Minuten war Türk Gücü die bessere Mannschaft, verpasste aber das 2:0. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und ein gerechtes Ergebnis“, so Uzuncay. Er zeigte sich zufrieden, dass das Team direkt im ersten Spiel mit einem Aufstiegsfavoriten mithalten konnte. Tore: 1:0 Aykir (29.), 1:1 Root (34.), 2:1 Yassini (62.), 2:2 Fleming (90.).

Das neuformierte Alsbacher Team musste die Erfahrung der Gäste akzeptieren, obwohl die Mannschaft nach der Pause besser im Spiel war und sich mutiger zeigte. In den ersten 45 Minuten war Erzhausen die aktivere Elf und führte verdient. Nach der Pause verpassten die Hausherren den Führungstreffer und wurden ausgekontert. „Wir haben heute Lehrgeld bezahlt“, erkannte FCA-Sprecher Andreas Rothermel. Tore: 0:1 Bozkurt (24.), 0:2 Durstewitz (43.), 1:2 Steingässer (47.), 2:2 Gebremeskel (73.), 2:3 Shire (78.), 2:4 Bohn (81.), 2:5 Tahiri (85.).

Mit einer guten Leistung verdiente sich Seeheim-Jugenheim den Punktgewinn gegen den Aufstiegsfavoriten. In der Partie auf Augenhöhe erspielten sich beide Teams gute Möglichkeiten für den Siegtreffer. Die Gastgeber kamen nach dem Rückstand zurück, konnten aber die Chancen zum zweiten Treffer nicht verwerten. Obwohl das neue Hellas-Team noch Zeit benötigt, zeigte sich bereits, dass mit den Darmstädtern auch in dieser Saison zu rechnen ist. Tore: 0:1 Karipidis (42./Foulelfmeter), 1:1 Lust (69.).

Darmstadt leistete sich in den ersten 20 Minuten zu viele Fehler, sodass Bickenbach die Partie mit drei Treffer früh entschied. Im Anschluss war Rot-Weiß die aktivere Mannschaft, konnte aber die aufmerksame Defensive der Gäste nicht ernsthaft in Gefahr bringen. „Unsere jungen Spieler müssen sich erst an die Kreisoberliga gewöhnen“, erkannte RW-Trainer Marvin Zimmer. Bickenbach zeigte sich routiniert und kontrollierte nach der Pause aus einer sicheren Defensive das Spiel und setzte sich ungefährdet durch. Tore: 0:1 Saltzer (2.), 0:2, 0:3 Bouchouari (11., 20.), 1:3 Fuchs (90.+1/Foulelfmeter). Gelb-Rote Karte: Thomas Emig (39./Bickenbach).

Die Darmstädter waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und setzten sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Die Gastgeber setzten die jungen Groß-Gerauer früh unter Druck und nutzten die Fehler der Gäste konsequent aus. Groß-Gerau kam nur selten zu guten Möglichkeiten. „Ein gutes Spiel und erfolgreicher Auftakt“, zeigte sich TSG-Trainer Till Baum zufrieden. Groß-Gerau dagegen wird noch einige Zeit benötigen, ehe sich das junge Team an die Liga gewöhnt hat. Tore: 1:0 Mohr (7),1 :1 Kallfaß (13./Eigentor), 2:1, 3.1, 4:1 Gbadamosi (30., 33., 44.), 5:1 Horst (73.), 6:1 Monathey (90.+2).

Nach gutem Beginn der Gastgeber wurden die Rüsselsheimer stärker und verdienten sich zur Pause den Gleichstand. In der zweiten Halbzeit war Modau die bessere Mannschaft, entschied die Begegnung mit einem Doppelschlag (57./60.) vorzeitig. Die Rüsselsheimer konnten die gute Leistung aus der ersten Hälfte nicht wiederholen. Modau zeigte eine gute Leistung und verdiente sich den Erfolg aufgrund der zweiten Halbzeit. Tore: 1:0 Paylan (11./Eigentor), 1:1 Ali (37.), 2:1 Hergesell (57./Foulelfmeter), 3:1 Sözer (60.), 4:1 Brinzing (87.).