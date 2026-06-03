KOL-Trio verlängert Dörnberg bindet Maurer, Kessler und Kapitän Schnegelsberg von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran – und sorgt nicht nur in der ersten Mannschaft für Klarheit. Nachdem der Verbandsligist zuletzt auch die Verlängerungen des Torwart-Trios Nico Bergner, Finn Persch und Dominik Hernandez Szarka bekanntgegeben hatte, richtet sich der Blick nun auf die zweite sportliche Säule im Verein: die Kreisoberliga-Mannschaft. Dort haben Conrad Maurer, Marlon Kessler und Nick Schnegelsberg ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Conrad Maurer ist erst im vergangenen Sommer zum FSV gewechselt – und hat sich nach Vereinsangaben sofort als feste Größe etabliert. Entscheidend seien dabei vor allem seine Flexibilität und Verlässlichkeit, Eigenschaften, die in einer Mannschaft, die Woche für Woche mit wechselnden Anforderungen umgehen muss, besonders wertvoll sind. Dörnberg sieht in Maurer entsprechend einen „wichtigen Baustein“ für das eigene Spiel. Auch Marlon Kessler bleibt dem FSV treu. Der Verein betont bei ihm nicht nur die Leistungen auf dem Platz, sondern hebt ausdrücklich sein Engagement außerhalb des Spielfelds hervor. Kessler bringe sich ein, übernehme Verantwortung – ein Hinweis darauf, dass der Club Kontinuität nicht allein in Minuten und Statistiken misst, sondern auch in Haltung und Präsenz innerhalb der Gruppe.