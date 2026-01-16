KOL: Trainerwechsel bei der SSV Brensbach

Brensbach. Überraschender Trainerwechsel beim Odenwälder Kreisoberligisten SSV Brensbach. Peter Hernandez-Allmann vom Verbandsligisten SG Langstadt/Babenhausen wird der neue Mann auf der sportlichen Kommandobrücke. Der 52-Jährige, der in Niedernhausen wohnt, war bis zur Winterpause beim abstiegsbedrohten Verbandsligisten unter Vertrag. „Er war unser Wunschkandidat, mit ihm wollen wir den nächsten Schritt gehen“, sagt Noch-Trainer Michele Rodemer. Hernandez-Allmann gilt als arrivierter Trainer. „Er ist eine Hausnummer, wir sind sehr stolz darauf, ihn verpflichtet zu haben“, sagt Rodemer.