 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines

KOL: Trainerwechsel bei der SSV Brensbach

Peter Hernandez-Allmann beerbt Michele Rodemer im Sommer

Verlinkte Inhalte

KOL Dieburg/Odenwald
Brensbach

Brensbach. Überraschender Trainerwechsel beim Odenwälder Kreisoberligisten SSV Brensbach. Peter Hernandez-Allmann vom Verbandsligisten SG Langstadt/Babenhausen wird der neue Mann auf der sportlichen Kommandobrücke. Der 52-Jährige, der in Niedernhausen wohnt, war bis zur Winterpause beim abstiegsbedrohten Verbandsligisten unter Vertrag. „Er war unser Wunschkandidat, mit ihm wollen wir den nächsten Schritt gehen“, sagt Noch-Trainer Michele Rodemer. Hernandez-Allmann gilt als arrivierter Trainer. „Er ist eine Hausnummer, wir sind sehr stolz darauf, ihn verpflichtet zu haben“, sagt Rodemer.

Wie es bei Rodemer nach neun Jahren weitergeht und wie der Noch-Trainer auf die bisherige Saison blickt, lest ihr im Text auf Echo Online (Plus).

Aufrufe: 016.1.2026, 17:30 Uhr
Thomas NikellaAutor