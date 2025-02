KOL: Trainerduo Bauer/Bauer verlängert in Reichenbach

Reichenbach (maz/ü). Christian Bauer vom TSV und Nils Bauer von der SSV stehen auch in der Saison 2025/26 an der Seitenlinie der SG Reichenbach, die derzeit in der Kreisoberliga spielt. Das gab Co-Trainer Nils Bauer bekannt. Damit wird die Spielgemeinschaft auch im vierten Jahr ihres Bestehens von den beiden Cousins gecoacht. Einzig auf der Position des zweiten Assistenten gibt es eine Änderung: Julian Beilstein, bisher spielender Co-Trainer, wird das von Christian Bauer geführte Trainergespann verlassen. Beilstein wird sich wieder voll auf seine Rolle als Offensivspieler konzentrieren.