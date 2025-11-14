KOL: Trainer Hahn bleibt Birkenauer

Birkenau (kar). Die Saison in der Kreisoberliga ist bislang nicht ganz nach den Vorstellungen des VfL Birkenau gelaufen, die Mannschaft ist zur Halbzeit Zehnter. Dennoch haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Anderas Tschunt ein Zeichen für Kontinuität und Vertrauen gesetzt und den Vertrag mit Trainer Daniel Hahn vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. „Er lebt den VfL, ist hier verwurzelt und arbeitet mit voller Leidenschaft an der Entwicklung unserer Mannschaft“, teilt der Verein mit. Überzeugt habe insbesondere die Förderung der jungen Spieler, wobei sich die Birkenauer bewusst sind, dass dieser Prozess Zeit benötigt: „Wir sind aber auf dem richtigen Weg.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Hahn kam im Sommer 2023 von der SG Wald-Michelbach zum VfL, führte die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit auf Rang vier. Damals arbeitete Hahn im Team mit Thorben Schmidt. Der Fünfunddreißigjährige ist aber aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des Spielertrainers zurückgetreten.
Vollzug melden die Odenwälder auch bei der zweiten Mannschaft, die in der C-Liga am Ball ist. Hier wird Patrick Bauer ebenfalls bis 2027 die Verantwortung tragen. Der 43-Jährige kam 2020 vom FC Fürth, erst als Spieler, dann Torwarttrainer, stand in der vergangenen Saison gemeinsam mit Benjamin Braun in der Verantwortung. Auch die Arbeit von Bauer lobt der Verein überschwänglich: „Mit seiner ehrlichen, lauten Art und seiner klaren Spielidee hat er ein junges Team geformt, das sich von Woche zu Woche weiterentwickelt – mit Spaß, Teamgeist und echtem VfL-Feuer.“