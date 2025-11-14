Fußball-Kreisoberligist VfL Birkenau hat die Zusammenarbeit mit Trainer Daniel Hahn vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. Foto: u/fupa

KOL: Trainer Hahn bleibt Birkenauer Die Verantwortlichen des VfL Birkenau sind hoch zufrieden mit dem, was ihre Trainer Daniel Hahn (Kreisoberliga) und Patrick Bauer (C-Liga) leisten.

Birkenau (kar). Die Saison in der Kreisoberliga ist bislang nicht ganz nach den Vorstellungen des VfL Birkenau gelaufen, die Mannschaft ist zur Halbzeit Zehnter. Dennoch haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Anderas Tschunt ein Zeichen für Kontinuität und Vertrauen gesetzt und den Vertrag mit Trainer Daniel Hahn vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert. „Er lebt den VfL, ist hier verwurzelt und arbeitet mit voller Leidenschaft an der Entwicklung unserer Mannschaft“, teilt der Verein mit. Überzeugt habe insbesondere die Förderung der jungen Spieler, wobei sich die Birkenauer bewusst sind, dass dieser Prozess Zeit benötigt: „Wir sind aber auf dem richtigen Weg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Hahn kam im Sommer 2023 von der SG Wald-Michelbach zum VfL, führte die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit auf Rang vier. Damals arbeitete Hahn im Team mit Thorben Schmidt. Der Fünfunddreißigjährige ist aber aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des Spielertrainers zurückgetreten.