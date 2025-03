KOL: Trainer Adis Ahmetovic wirft beim TSV Altheim hin

Der Vorstand hatte noch am Montag ein offenes Gespräch mit Mannschaft und Trainer gesucht, letztlich ließ sich Ahmetovic aber nicht von einem Weitermachen überzeugen. Bis zum Saisonende sollen Co-Trainer Tobias Schrod und der erfahrene Spieler Mert Barak die Strippen ziehen. „Wir verfolgen weiterhin optimistisch unser Ziel Aufstieg und wollen am kommenden Sonntag in Günterfürst zeigen, dass es weitergeht. Für Adis“, so Herd abschließend.