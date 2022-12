KOL: Topspiel Germania gegen Erbenheim Die Elf von der Waldstraße musste in dieser Saison das Verlieren lernen - und führt dennoch die Tabelle an

Wiesbaden . Die SG Germania marschiert als Aufsteiger locker in die Gruppenliga durch, darauf hätten vor dem Saisonstart in der Kreisoberliga sicher einige gewettet, angesichts der Kaderqualität der Waldsträßer.

Die auch tatsächlich das Feld anführen, aber nach über 70 ungeschlagenen Punktspielen auf neuem Terrain wieder das Verlieren lernen mussten – immerhin bereits drei Mal. Dadurch hat sich mit dem FV Delkenheim der zweite bärenstarke Aufsteiger in den Windschatten der Germania geschoben. Mit einem Spiel mehr als der Spitzenreiter auf dem Konto, aber nur einem Zähler Rückstand. Gewinnt der FVD am Sonntag (14 Uhr) zum Jahresfinale das Verfolgerduell bei Kastel 06 und die Germania holt parallel im zweiten Topspiel gegen den Rangdritten SV Erbenheim keinen Dreier, winkt den Delkenheimern gar der Sprung an die Spitze.