KOL: Toch entscheidet Spitzenspiel für Hummetroth SVH bleibt an Groß-Bieberau dran +++ Fränkisch-Crumbach reicht 3:0-Führung nicht +++ Sandbach souverän

SV Hummetroth – SV Groß-Bieberau 1:0 (0:0). Eine schwache Partie sahen die zahlreichen Zuschauer am Samstag im Spitzenspiel in Hummetroth. Beide Mannschaften waren auf Ballsicherung bedacht und so gab es nur wenige Torchancen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit gab es mehr Torchancen. Eine dieser Möglichkeiten nutzte Daniele Toch (84.) zum 1:0-Siegtreffer für den HSV. Am Ende war der Sieg aufgrund der besseren Torchancen für die Gastgeber verdient.

FV Mümling-Grumbach – TV Fränkisch-Crumbach 3:3 (0:1). Der TV war in der ersten Hälfte die klar besser Mannschaft und führte zur Pause durch Tommaso Mattia de Luca mit 1:0. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte begannen die Gäste gut und erhöhten durch Genaro Mattia de Luca (48.) und Yannik Götz (60.) auf 3:0. Doch der FV steckte nicht auf und verkürzte durch Jonas Weichel (65.) auf 1:3. Patrick Kepper bediente in der 72. Minute Christopher Hörr, der das 2:3 erzielte, bevor Patrick Kepper (83.) einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand verwandelte und Fränkisch-Crumbach tatsächlich noch um den Sieg brachte.

SV Lützel-Wiebelsbach – Viktoria Klein-Zimmern 5:0 (1:0). Zu Beginn der Partie war die Viktoria die bessere Mannschaft, schaffte es aber nicht, ein Tor zu erzielen. Marc Gärtner (18.) brachte die Platzherren dann aber mit 1:0 in Führung. Auch in der zweiten Hälfte spielten die Gäste zunächst gut mit. Doch als Mauricio Berner (73.), Max Herrschaft (74.) und Sebastian Amend (77.) die Führung auf 4:0 ausbauten, brachen die Gäste zusammen. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Amend (87.) mit seinem zweiten Treffer.

SG Ueberau – TSG Steinbach 0:5 (0:5). Eine knappe Viertelstunde konnte die SG mithalten, bis Nils Bolz (12., 14.) und Alexander Wassner (15.) die Gäste mit 3:0 in Führung schossen. Benjamin Reimer (34.) und ein Eigentor von Seon Schneider (35.) sorgten bereits in Halbzeit eins für klare Verhältnisse und den 5:0-Endstand.