KOL: Teilerfolge für Aufsteiger, Top-Auftakt für Birkenau Aschbach holt Remis gegen Bürstadt, Rimbach punktet gegen Biblis +++ NIederlage für Absteiger FC 07 Bensheim von bore/fred/ü · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

Der TSV Aschbach feierte zum Auftakt der KOL gleich einen Achtungserfolg. – Foto: Carsten Koch (Archiv)

Bergstraße. In der Kreisoberliga rollt seit Sonntag wieder der Ball. Die beiden Aufsteiger kamen gleich zu Teilerfolgen, wobei das Remis des TSV Aschbach bei Eintracht Bürstadt mehr überraschte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr FSV Blau-Weiß Rimbach FSV Rimbach FV Biblis FV Biblis 1 1 Abpfiff Aufsteiger FSV Rimbach, der vor dem Start den Ligaverbleib als Saisonziel ausgegeben hatte, holte im Auftaktspiel gegen den FV Biblis den ersten Punkt der Saison. Die Platzherren mussten allerdings gleich einen frühen Schock überwinden. Die Bibliser kamen besser ins Spiel und führten bereits nach sechs Minuten mit 1:0. Dennis Wojtaszek traf für den FVB, der in der Folge seine Chancen auf den zweiten Treffer nicht nutzen konnte. Die Rimbacher wurden nach dem Seitenwechsel stärker. Amir Duric gelang das 1:1 (56.). Bis zum Schluss gingen beide Teams noch auf das 2:1. Doch es blieb bei der Punkteteilung.

Tore: 0:1 Wojtaszek (6.), 1:1 Duric (56.).

Das war ein Auftakt nach Maß für den VfL Birkenau. Das Team von Trainer Daniel Hahn, das in der vergangenen Spielzeit nur den vorletzten Tabellenplatz belegte, zog im ersten Spiel der neuen Runde gleich ein Offensivfeuerwerk ab. „Wir haben es extrem gut gemacht, haben zusammen gegen den Ball gearbeitet und waren in der Defensive sehr aggressiv. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von allen. Auch von denen, die von der Bank kamen“, sagte Hahn. Die ersten drei Treffer waren schön herausgespielt. „Beim Gegentreffer kurz vor der Pause haben wir ein bisschen gepennt“, befand Hahn. Auch Einhausen kam nach einem Spielzug über außen zum Erfolg. Nach der Halbzeit sorgten die Birkenauer mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Andre Halblaub legte sogar noch das 6:1 nach. Tore: 1:0 Niklas Halblaub (22.), 2:0 Hick (32.), 3:0 Wolk (36.), 3:1 Hermann (45.), 4:1 Hick (48.), 5:1 Wolk (52.), 6:1 Andre Halblaub (57.).

„Wir haben bei den hohen Temperaturen und einem hohen Rasen insgesamt eine ordentliche Leistung gezeigt. Bensheim hat das auch gut gemacht. Zwischendurch haben wir mal den Faden verloren. Wir wollten den Sieg zum Start, den haben wir geholt, das ist gut“, zog SG-Trainer Ron Hachenberger ein positives Fazit. Seine Elf war spielbestimmend, traf aber auf einen in der Abwehr gut sortierten Gegner, der auf Konter lauerte. Doch die SG fand die Lücken, Tim Krauss schlug zweimal zu. Kurz nach der Pause erhöhte Nico Kilian auf 3:0. Die Bensheimer versuchten offensiver zu werden, kamen aber nur noch zum 1:3. Tore: 0:1, 0:2 Krauss (35., 44.), 0:3 Kilian (51.), 1:3 Merk (89.).

Der Aufsteiger feierte einen verdienten Achtungserfolg. Die Aschbacher versteckten sich nicht, nahmen den Kampf an. Die Eintracht, bei der noch acht Spieler fehlten, hatte die Partie im ersten Durchgang unter Kontrolle. Manuel Piechotta traf in der 34. Minute die Latte für die Eintracht. Und Bürstadt kam dann nach der Pause durch Germann auch zur Führung. Die Eintracht verpasste es in der Folge aber, den Sack zuzumachen. In der Schlussphase drückte der Aufsteiger noch einmal vehement. Und tatsächlich: Joris Krämer schoss zum 1:1 (90.+6) ein. „Es war gegen einen machbaren Gegner letztlich zu wenig“, sagte Flamur Bajrami, der Sportliche Leiter der Eintracht und befand aber auch: „Letztlich geht das Ergebnis in Ordnung, wir haben vergessen, das 2:0 zu machen.“ Tore: 1:0 Germann (53.) , 1:1 Krämer (90.+6).

Für den SV Unter-Flockenbach II begann die neue Runde mit einer kalten Dusche. Der FC Alemannia Groß-Rohrheim zeigte allerdings, dass das Team in dieser Runde durchaus in der oberen Tabellenhälfte mitmischen kann. Im ersten Durchgang hatten beide Teams ihre Chancen. Nach dem Seitenwechsel kam dann der Auftritt des Groß-Rohrheimer Torjägers Manzur Hassanzada, der mit seinen beiden Toren für die Vorentscheidung sorgte. Der SVU konnte nicht mehr kontern. Moritz Kunz gelang dann noch das 3:0 (79.) für die Alemannia, die in der Defensive sehr gut stand und verdient die drei Punkte mit nach Hause nahm. Tore: 0:1, 0:2 Hassanzada (55., 65.), 0:3 Kunz (79.).