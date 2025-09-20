Jens Klein (rechts) ist nicht nur als Trainer der KSG Mitlechtern gefordert, sondern weiter auch als Spieler. Archivfoto: Dagmar Jährling

KOL: "Talent allein reicht nicht" in Mitlechtern Mitlechtrens neuer Trainer Klein fordert Einsatz +++ Überraschungs- Verfolgerduell in Biblis Verlinkte Inhalte KOL Bergstraße Flockenbach II Abtsteinach VfL Birkenau Tvgg Lorsch + 11 weitere

Bergstraße. In der Kreisoberliga hat die KSG Mitlechtern einen Trainerwechsel vollzogen. Nach der Niederlage beim FC Alemannia Groß-Rohrheim vergangenen Sonntag legte Ronny Sauer – wie berichtet – sein Amt mit nieder. Der bisherige spielende Co-Trainer Jens Klein hat das Amt beim Tabellenvorletzten übernommen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Klein macht vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Reichenbach klar: „Die Personalproblematik wird uns die gesamte Saison weiter verfolgen. Wichtig ist für mich, dass die Spieler, die ich zur Verfügung habe, mehr investieren als der Gegner. Talent allein reicht nicht.“ Gegen Reichenbach steht Klein wohl der Kader zur Verfügung, der zuletzt in Groß-Rohrheim nominiert war.

Morgen, 15:00 Uhr KSG Mitlechtern Mitlechtern SG Reichenbach SG Reichenbach 15:00 PUSH Während die KSG nach sechs Pflichtspielniederlagen endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern möchte, kommt die SG Reichenbach wohl mit ganz breiter Brust. Der derzeitige Tabellendritte hat seine letzten drei Spiele gewonnen, am vergangenen Wochenende zu Hause den an diesem Wochenende spielfreien SV Lörzenbach mit 4:0 abgefertigt. „Ich kenne den Reichenbacher Coach Christian Bauer sehr gut. Die SG hat super viel Qualität. Aber wir wollen dagegenhalten“, sagt Klein, der erst einmal weiter selbst noch auf dem Platz als Spieler agieren muss.

Dass nach sieben Spielen die Partie FV Biblis gegen SSG Einhausen (Sonntag, 15 Uhr) ein Verfolgerduell ist, kommt überraschend. Die Platzherren sprangen in der vergangenen Saison spät dem Abstieg von der Schippe. Derzeit ist der FVB mit 13 Punkten Vierter und hat nur einen Punkt Rückstand auf den Zweiten Eintracht Bürstadt. Zuletzt mussten die Bibliser aber Dämpfer hinnehmen. Beim 0:7 zu Hause gegen Primus Tvgg Lorsch sahen die FV-Spieler kein Land. Und auch im Pokal unter der Woche gegen die TSV Auerbach (1:5) waren die sie ohne Chance. Die SSG Einhausen hat derzeit ebenfalls 13 Punkte. „Wir freuen uns auch auf diese Partie“, sagt FV-Coach Dennis de Sousa Barba, der immer wieder betont: „Dass wir da oben stehen, ist erst einmal schön, aber die Saison ist noch lange.“ Hinter dem Einsatz von Wolfgang Greiß steht bei Biblis noch ein Fragezeichen.

Morgen, 15:00 Uhr SSG Einhausen Einhausen FV Biblis FV Biblis 15:00 PUSH

Auf der Gegenseite sagt SSG-Trainer Andreas Keinz: „Wir haben ein Heimspiel, und das gegen einen Tabellennachbarn, da ist doch klar, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen.“ Hoch anlaufen, den Gegner früh unter Druck setzen - mit dieser Taktik will Einhausen dem Gegner beikommen. "Starkenburgia ist ein starker Gegner" Beim SV Unter-Flockenbach II sagt Trainer Coach Melvin Schmitt über die spielfreie Zeit zuletzt: „Ich hätte gerne gespielt, um im Rhythmus zu bleiben. Es geht am Sonntag auch gegen einen starken Gegner.“ Das ist Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim, der am vergangenen Wochenende seine Negativserie mit dem 3:0 über Mitaufsteiger FSG Bensheim beendete. „Hier sind schon zwei Mannschaften aufeinandergetroffen, denen man diese ungewohnte Situation, mit mehr Negativerlebnissen umgehen zu müssen, angemerkt hat. Schön, dass wir damit wohl besser klargekommen sind“, sagte Heppenheims Trainer Christian Schmitt. Nun gelte es, darauf aufzubauen, Sieben Punkte aus sechs Spielen seien ein ordentlicher Start, so Schmitt, schiebt aber hinterher: „Wir müssen uns aber weiter von Spiel zu Spiel steigern und die Anforderungen der neuen Spielklasse annehmen.“