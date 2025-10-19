Höchst siegt klar im Duell gegen Lengfeld und bleibt Spitzenreiter. Im Bild: Lengfelds Stevan Baader (vorne) blockt den Ball vor dem Höchster Daniel Simoes. Foto: Guido Schiek

KOL: Tabellenführer Höchst beeindruckt Verfolger TSG Steinbach patzt beinahe beim knappen Sieg gegen Fränkisch-Crumbach

Dieburg/Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald hat Spitzenreiter TSV Höchst die Aufgabe beim TSV Lengfeld mit einem deutlichen 6:2-Erfolg gelöst. Einen schmeichelhaften 2:1 Sieg beim TV Fränkisch-Crumbach fuhr Verfolger TSG Steinbach ein. Hassia Dieburg hatte beim 4:1 gegen Aufsteiger TS Ober-Roden II nur wenig Mühe.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Unerwartet kam der SV Lützel-Wiebelsbach gegen Schlusslicht SG Bad König/Zell nicht über ein 2:2 Remis hinaus. Auch die klare 0:5-Niederlage der SG Rimhorn/Neustadt bei Aufsteiger Viktoria Urberach war so nicht zu erwarten. Eine bittere 0:1-Niederlage fuhr die KSG Georgenhausen gegen den FV Eppertshausen ein. Der SSV Brensbach trennte sich von der SG Mosbach/Radheim mit 2:2, während der TSV Günterfürst mit 2:0 über Viktoria Kleestadt die Oberhand behielt.

Zwar hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch bot Lengfeld dem Tabellenführer im ersten Durchgang erfolgreich die Stirn. Das frühe 1:0 von Kepper (6.) glich Messerschmitt (37.) noch vor der Halbzeit aus. Nach der Pause zog Höchst durch die Treffer von Eisenhauer (55.) und Seiler (62.) auf 3:1 davon.

Das 2:3 von Quaadt (63.) weckte bei Lengfeld neue Hoffnung. Mit dem 4:2 von Simoes (67.) brach dann der Widerstand. Daum (77.) und Tschepke (90.+1) machten das halbe Dutzend voll.

Der erste Durchgang stand klar im Zeichen des TV, der Steinbach zwar beherrschte, aber gute Chancen zur Führung ausließ. Aus dem Nichts kam das 0:1, für das Vlahov (32.) nach einem kapitalen Abwehrfehler der Gastgeber sorgte. Nach der Pause wurde Steinbach seinem Tabellenplatz zunächst gerecht und erhöhte durch Vlahov (55.) auf 2:0. Mit dem Anschluss durch Förster (66.) kippte das Spiel jedoch. Fränkisch Crumbach berannte das Steinbacher Tor ohne Unterlass, doch wollte der Ausgleich trotz Unterzahl der Gäste (Gelb-Rot gegen Reimers/78. und Ziriau/90.+5, beide Steinbach) nicht mehr fallen.

Die Schlüsselszene aus Sicht der Gastgeber war die Rote Karte gegen Gomez (60.). Dabei hatte man das Spiel im ersten Durchgang im Griff und führte durch die Tore von Schneider (10./Foulelfmeter) und Beilstein (21.). Trotz weiterer Chancen verpasste man aber das 3:0. Nach dem Platzverweis kamen die Gäste stark auf und im Schlussspurt dank der Tore von Max Daniel (61.) und dem Eigentor von Blitz (90.+5) zum schmeichelhaften Remis.

Die erste halbe Stunde hatte der SV das Spiel im Griff. Zipp und Stefanowski scheiterten am Toraluminium. Danach kam das Schlusslicht besser ins Spiel. Das setzte sich im zweiten Durchgang fort. Illner (65.) und Jakovenko (73.) brachten die zweikampfstarken Gäste in Führung. Mit großem Aufwand und den Treffern von Herrschaft (81.) und Zipp (90.+3) verhinderte Lützel-Wiebelsbach die Heimniederlage. „Die Gäste waren unerwartet stark und werden noch so manche Punkte holen“, meinte SV-Sprecher Jorgi Ribeiro.

Bis zur Pause hatten Gößner (12.) und Timocin (40.) ein 2:0 für die Gastgeber herausgeschossen. Dabei enttäuschte Kleestadt keineswegs und hatte selbst einige gute Tormöglichkeiten, darunter zwei Lattentreffer. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie und der Offensivdrang beider Teams blitzte nur noch sporadisch auf.