KOL: SV Traisa klettert nach oben

Traisa. In einer vorgezogenen Begegnung der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau setzte sich der SV Traisa gegen die SV Erzhausen mit 3:0 (1:0) durch und konnte sich von den hinteren Rängen entfernen. Beim unerwartet sicheren Erfolg erzielte Mio Steingasser bereits nach sieben Minuten die Führung für die Gastgeber. Da auch die Gäste die Offensive suchten, kam es zu einer interessanten Partie.

Die Traisaer Defensive zeigte sich aber verbessert. Mit dem zweiten Treffer nach 70 Minuten sorgte Henri Friebe bereits für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Erzhausen steckte zwar nicht auf, musste aber drei Minuten vor dem Spielende durch Udoka Fejukwu noch den dritten Gegentreffer hinnehmen. Mit jeweils zehn Punkten belegen beide Teams einen Mittelfeldrang, was besonders für die neuformierte Traisaer Mannschaft beachtlich ist. Das junge Team um SVT-Trainer Mischa Güntner kommt immer besser in Schwung und verdiente sich den Dreier gegen Erzhausen.



