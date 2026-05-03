KOL: SV Traisa gibt in Eberstadt nicht auf und wird belohnt

Büttelborn. Mit einem 5:3-Sieg bei Olympia Biebesheim bleibt der SV Hahn in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau weiterhin auf Gruppenligakurs. Im Abstiegskampf droht der Spvgg Seeheim-Jugenheim (0:2 bei SKV Büttelborn II) nach 18 Jahren in der Klasse der Abstieg in die A-Liga. Gencerbirligi Bischofsheim (6:1 gegen die TSG 1846 Darmstadt) hat weiter gute Chancen auf den Ligaverbleib.
Obwohl Biebesheim nie aufsteckte, war der Sieg des Spitzenreiters verdient. Die Gäste profitierten in erster Linie von dem fehlerhaften Spiel der Hausherren. "Hahn hat nur einen Treffer herausgespielt", sah der Biebesheimer Trainer Chris Bohland eine vermeidbare Niederlage. Hahn zeigte keine überzeugende Leistung, setzte sich aber dennoch durch. Genclerbirligi Bischofsheim ist weiter auf gutem Weg
Gegen harmlose Gäste war Büttelborn die bessere Mannschaft und setzte sich verdient durch. In den ersten 30 Minuten war die SKV spielbestimmend, ehe sich Seeheim-Jugenheim steigerte. Nachdem die Gäste nach der Pause die Führung verpassten, kam Büttelborn zum Dreier.
Die Bischofsheimer sind weiterhin auf einem gut Weg Richtung Klassenerhalt. Dank einer starken Vorstellung fiel der Erfolg verdient aus. Mit dem dritten Gegentreffer direkt nach der Pause (48.) war die Partie entschieden. Gegen die starke Offensive der Gastgeber hatten die Darmstädter keine Mittel und mussten eine unerwartet klare Niederlage hinnehmen.
Mit vier Treffern zwischen der 27. und 37. Minute war die Partie frühzeitig entschieden. Beriets vor dem ersten Treffer erspielte sich Darmstadt gute Möglichkeiten, scheiterte aber an VfR-Schlussmann Valentin Merz, der bester Spieler der Gäste war. Auch nach der Pause war Darmstadt spielbestimmend und hätte höher siegen können.
Mit einer guten Leistung sicherte sich Goddelau wichtige Punkte für den Klassenerhalt. "Goddelau war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen", gab Bünyamin Bozkir, Trainer von Erzhausen, zu. Die Riedstädter zeigten sich gut eingestellt und leisteten sich in der Defensive kaum Fehler. Erzhausen zeigte sich bemüht, konnte sich aber in der Offensive nur selten durchsetzen. Bozkir wird auch in der kommenden Saison die SVE trainieren.
Mit großem Kampf verdiente sich Traisa den Punktgewinn, da das Team nie aufsteckte. Eberstadt zeigte in der Defensive Konzentrationsmängel, die von den Gästen ausgenutzt wurden.
Die Gastgeber waren die bessere Mannschaft und setzten sich verdient durch. Mit zwei Toren in der Anfangsphase war die Begegnung früh entschieden. Die Darmstädter knüpften an die vergangenen guten Spiele an und sicherten sich einen ungefährdeten Dreier. Bickenbach war zu harmlos, um den Erfolg der Hausherren in Gefahr zu bringen.
In einer interessanten Begegnung kam es zu einem gerechten Unentschieden. Modau war zunächst besser und führte verdient, ehe sich St. Stephan steigerte. In den zweiten 45 Minuten schenkten sich beide Teams nichts und lieferten sich eine intensive Partie. Bei Modau gab Trainer Michael Allers aus gesundheitlichen Gründen sein Amt ab und wird bis zum Saisonende von Sebastian Hallmeyer vertreten. Neuer SG-Trainer zur neuen Saison wird Michael Rosanelli.