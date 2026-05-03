KOL: SV Traisa gibt in Eberstadt nicht auf und wird belohnt

In einer interessanten Begegnung kam es zu einem gerechten Unentschieden. Modau war zunächst besser und führte verdient, ehe sich St. Stephan steigerte. In den zweiten 45 Minuten schenkten sich beide Teams nichts und lieferten sich eine intensive Partie. Bei Modau gab Trainer Michael Allers aus gesundheitlichen Gründen sein Amt ab und wird bis zum Saisonende von Sebastian Hallmeyer vertreten. Neuer SG-Trainer zur neuen Saison wird Michael Rosanelli.