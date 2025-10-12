Voller Einsatz: Der SV St. Stephan (Mitte Philipp Root) kam in der Fußball-Kreisoberliga zu einem 2:1-Erfolg bei der SG Modau. Foto: Peter Henrich

KOL: SV St. Stephan will den Sieg mehr Aufsteiger setzt sich in der Kreisoberliga knapp in Modau durch +++ SG Arheilgen überrennt Walldorf und klettert auf den zweiten Rang

Darmstadt. Mit einem 10:0-Erfolg über die SKG Walldorf verbesserte sich die SG Arheilgen in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau hinter dem SV Hahn (spielfrei/einen Punkt besser) auf den zweiten Rang, da Germania Eberstadt (0:0 beim SV Traisa) patzte.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber Pech mit einem Lattentreffer von Daniele Buccolino. Nachdem die Hausherren die Chancen zum Führungstreffer nicht verwerteten, musste in Unterzahl der Gegentreffer noch hingenommen werden.

Heute, 15:00 Uhr SG Arheilgen SG Arheilgen SKG Walldorf SKG Walldorf 10 0 Abpfiff Der neue Tabellenzweite dominierte. "Wir haben noch dreimal den Pfosten getroffen und weitere gute Chancen vergeben", sagte SGA-Pressesprecher Stefan Braun. Walldorf war chancenlos und musste in beiden Halbzeiten jeweils fünf Gegentreffer hinnehmen.

In den ersten 30 Minuten konnte Büttelborn die Gastgeber noch beschäftigen. Im zweiten Abschnitt allerdings waren die Platzherren deutlich überlegen und waren der verdiente Sieger. Mit dem dritten Treffer (56,) war die Partie entschieden und hätte noch deutlicher ausfallen können. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen", sagte Peter Polak, Sportlicher Leiter von Seeheim.

Obwohl sich die Darmstädter im Vergleich der beiden Aufsteiger in der Defensive Fehler leisteten, war der Sieg ungefährdet. "Wir waren das ganze Spiel dominant", erklärte TSG-Trainer Till Baum. Neben der Schwäche im Defensivspiel bemängelte er auch, dass seine Mannschaft zu viele Möglichkeiten nicht verwerten konnte. "Wir bekommen zu viele leichte Tore", kritisierte der Trainer das Abwehrverhalten seiner Elf.

Hellas setzte sich verdient durch. Mit drei Toren in 17 Minuten hatten die Gäste den besseren Start, ehe Bickenbach ins Spiel kam. Mit dem erneuten Rückstand nach dem Seitenwechsel kam ein Bruch in das Spiel der Bickenbacher, was Hellas Darmstadt ausnutze. Die Hausherren hatten weitere Möglichkeiten, die Partie noch zu wenden, was aber nicht mehr gelang.

In einer hektischen Partie mit zwei Gelb-Roten Karten verdiente sich Aufsteiger SV St. Stephan den Dreier. "St. Stephan wollte den Sieg mehr und hat verdient gewonnen", gab Jan Ebeling, Sportlicher Leiter der Gastgeber zu. Vor allem nach dem Platzverweis von Tim Wüst kam ein Bruch ins Spiel der Hausherren.

Mit einer starken Vorstellung verdiente sich Traisa den Punktgewinn gegen den Aufstiegsmitfavoriten. Eberstadt war spielerisch das bessere Team, konnte sich aber gegen kampfstarke Gastgeber nicht durchsetzen. Das junge Team von Traisa war in der zweiten Halbzeit näher am Sieg und scheiterte zweimal an der Querlatte und einmal am Torpfosten. "Wir hätten sogar 2:0 gewinnen können", sagte SVT-Trainer Mischa Güntner.