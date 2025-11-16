KOL: SV Hahn müht sich zum 1:0

Der FSV Rimbach strebt in der Fußball-A-Liga gegen die SG Hammelbach/Scharbach Saisonsieg Nummer elf an. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Darmstadt. Mit einem mühsamen 1:0-Erfolg beim SV Traisa bleibt der SV Hahn Spitzenreiter der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau. Die SKG Bickenbach zeigt ihre bislang beste Saisonleistung.

Heute, 15:00 Uhr SG Modau SG Modau Genclerbirligi Bischofsheim FC Gencler 2 4 Abpfiff

Mit einer starken Vorstellung verdiente sich Bischofsheim den ersten Sieg seit dem dritten Spieltag. „Birligi war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, gab Jan Ebeling, Sportlicher Leiter von Modau zu. Die Gäste zeigten eine aggressive Spielweise und waren vor allem in der Offensive die bessere Elf. Modau konnte die zuletzt gezeigte Leistung nicht abrufen und unterlag unerwartet, aber verdient. „Wir haben nur 20 Minuten guten Fußball gespielt, das reicht nicht“, so Ebeling. Tore: 0:1 Curri (6./Eigentor), 0:2, 0:4 Dirican (60., 67.), 0:3 Kakici (64.), 1:4 Curri (77.), 2:4 Sofu (83./Foulelfmeter). Rote Karte: Nurali Aslan (57./Modau).

Trotz einer nicht überzeugenden Leistung setzte sich Arheilgen mit einer Steigerung nach der Pause gegen den „Angstgegner“ noch durch. Biebesheim war zunächst die bessere Elf und führte verdient. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten die Gäste eine gute Leistung und bereiteten der SGA mit ihrer defensiven Spielweise einige Schwierigkeiten. Trotz des Rückstands steckten die Gäste nicht auf und hielten die Partie bis Spielende offen. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, ärgerte sich der Biebesheimer Trainer Chris Bohland. Tore: 0:1, 1:2 Mouratidis (13., 49.), 1:1 Nischwitz (43.), 2:2, 5:3 Tim Zeising (70., 90.), 3:2 Siyum (72.), 3:3, 5:4 Michel (75./Foulelfmeter, 90.+7), 4:3 Kadir (79.), 5:4 (90+7). Rote Karte: Thomas Vagi (nach Spielende/Biebesheim).

Gegen mit großem Einsatz spielende Gastgeber hatte der Aufstiegsfavorit mehr Probleme als erwartet. Traisa hatte vor der Pause gute Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit verpasste es dann Hahn nach dem Treffer von Stork (54.), die Partie vorzeitig zu entscheiden. Die Hausherren blieben im Spiel und kamen erneut zu guten Möglichkeiten, die aber nicht verwertet wurden.

In den ersten 30 Minuten war St. Stephan deutlich überlegen, verpasste aber eine vorzeitige Entscheidung. Erst nach einer halben Stunde konnte Darmstadt die Begegnung ausgeglichener gestalten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste in Überzahl wieder spielbestimmend, verpassten aber erneut den vorentscheidenden zweiten Treffer. In der Endphase wurde der SV Hellas wieder aktiver und verdiente sich das Unentschieden. „Am Ende hätten wir sogar noch gewinnen können“, so Hellas-Vorsitzender Theo Athanssopoulos. Tore: 0:1 Freyberg (2.). 1:1 Imamovic (77.), Rote Karte: Kiriakos Karras (44./Darmstadt).

Mit dem neunten Saisonerfolg hat sich Bickenbach nun im Mittelfeld etabliert und zugleich Darmstadt überholt. Die Hausherren waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hätten deutlicher gewinnen müssen. „Das war das beste Spiel unter meiner Leitung“, freute sich der Bickenbacher Trainer Markus Pleuler. Bester Spieler der Darmstädter war Torhüter Luis Weirauch, der eine höhere Niederlage verhinderte. Tore: 1:0 Nick Pleuler (11.), 1:1 Bermjus (16.), 2:1 Grau (55.).

Nach einer schwachen Leistung musste Seeheim-Jugenheim eine unerwartete Heimniederlage hinnehmen. „Groß-Gerau wollte den Sieg mehr und hat verdient gewonnen“, musste Peter Polak, Sportlicher Leiter der Gastgeber zugeben. Nach dem Anschlusstreffer war Seeheim-Jugenheim spielbestimmend, verpasste aber die Partie noch zu wenden. Groß-Gerau zeigte in der Defensive eine gute Leistung und setzte sich überraschend, aber verdient durch. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Sener (34./Foulelfmeter, 47., 50.), 1:3 Lust (66.), 2:4 Vodraschka (90.+4).